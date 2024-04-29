Asgari ücretliye destek! Vakıfbank maaşınızın 5 katı kadar ödeyecek

Asgari ücretli, çalışan, memur, emekli fark etmeksizin enflasyon rakamlarının bu denli arttığı son zamanlarda banka yolunu tutmayan kalmamıştır. Bankalar tarafından sunulan krediler, kimi zaman hayat kurtarıcı olabilmekte iken özellikle de aynı tutarda daha düşük faizle sunulan krediler tercih edilmektedir. Son zamanlarda müşteriye yönelik kampanyalar sunan Vakıfbank tarafından başlatılan kredi kampanyasında asgari ücretliye maaşının 5 katı kadar kredi desteği sağlanmaktadır.

VAKIFBANK ACİL KREDİ KAMPANYASI

Bu destek masrafsız olarak sunulmakta iken diğer taraftan da 3 ay öteleme fırsatını da beraberinde getirmektedir. Vakıfbank acil kredi kampanyası kapsamında bireye özel olarak sunulan kredi faizlerinin yanı sıra esnek ödeme planı ile de dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor.





Vakıfbank düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyasında çalışan emekli fark etmeksizin her bireye destek sağlanacak iken, 100.000 TL’ye kadar olan kısmı masrafsız bir şekilde verilecek. Asgari ücretli çalışanın da faydalanacağı bu kampanya da maaşının 5 katından fazlasını alan asgari ücretli, ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecek. Kredi puanına göre belirlenen faiz oranlarının, diğer bankalara kıyasla daha düşük sunulacağı açıklamasını yapan banka, Düşük faizli ve uzun vadeli kredi seçenekleri ile müşteriyi adeta cezbedebiliyor.





Ev onarımı veya tadilat masrafları, eksik ihtiyaçların tamamlanması, borçların bir araya toplanması, sağlık giderleri, eğitim, Tatil veya seyahat planlaması gibi konularda finanse ihtiyaçlara destek sağlayan banka, kefil şartını da ortadan kaldırdı. Şubeye gitmeden gerek mobil uygulama gerekse de internet bankacılığı aracılığı başvuruların kabul edilmesi sayesinde, müşteri oturduğu yerden hesabına anında istediği tutarı çekebilmenin de refahını yaşıyor.