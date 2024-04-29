Bist 100
10.082,77 1%
DOLAR
32,38 -0,2%
EURO
34,8 0,13%
ALTIN
2.427,11 0,03%

Asgari ücretliye destek! Vakıfbank maaşınızın 5 katı kadar ödeyecek

Son zamanlarda müşteriye yönelik kampanyalar sunan Vakıfbank tarafından başlatılan kredi kampanyasında asgari ücretliye maaşının 5 katı kadar kredi desteği sağlanmaktadır.

Yayın Tarihi: 29.04.2024 19:03
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 19:03
Asgari ücretliye destek! Vakıfbank maaşınızın 5 katı kadar ödeyecek

Asgari ücretli, çalışan, memur, emekli fark etmeksizin enflasyon rakamlarının bu denli arttığı son zamanlarda banka yolunu tutmayan kalmamıştır. Bankalar tarafından sunulan krediler, kimi zaman hayat kurtarıcı olabilmekte iken özellikle de aynı tutarda daha düşük faizle sunulan krediler tercih edilmektedir. Son zamanlarda müşteriye yönelik kampanyalar sunan Vakıfbank tarafından başlatılan kredi kampanyasında asgari ücretliye maaşının 5 katı kadar kredi desteği sağlanmaktadır.

VAKIFBANK ACİL KREDİ KAMPANYASI

Bu destek masrafsız olarak sunulmakta iken diğer taraftan da 3 ay öteleme fırsatını da beraberinde getirmektedir. Vakıfbank acil kredi kampanyası kapsamında bireye özel olarak sunulan kredi faizlerinin yanı sıra esnek ödeme planı ile de dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. 

tll

Vakıfbank düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyasında çalışan emekli fark etmeksizin her bireye destek sağlanacak iken, 100.000 TL’ye kadar olan kısmı masrafsız bir şekilde verilecek. Asgari ücretli çalışanın da faydalanacağı bu kampanya da maaşının 5 katından fazlasını alan asgari ücretli, ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecek. Kredi puanına göre belirlenen faiz oranlarının, diğer bankalara kıyasla daha düşük sunulacağı açıklamasını yapan banka, Düşük faizli ve uzun vadeli kredi seçenekleri ile müşteriyi adeta cezbedebiliyor.

tll

Ev onarımı veya tadilat masrafları, eksik ihtiyaçların tamamlanması, borçların bir araya toplanması, sağlık giderleri, eğitim, Tatil veya seyahat planlaması gibi konularda finanse ihtiyaçlara destek sağlayan banka, kefil şartını da ortadan kaldırdı. Şubeye gitmeden gerek mobil uygulama gerekse de internet bankacılığı aracılığı başvuruların kabul edilmesi sayesinde, müşteri oturduğu yerden hesabına anında istediği tutarı çekebilmenin de refahını yaşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere maaşına göre ödeme için son 1 gün! 15.000 TL destek sağlanıyor

İslam Memiş'ten altın dolar biriktirene kritik uyarı! Olmayacak diyerek duyurdu

EYT'de borçlanarak emekli olana vergi indirimi! Maaşlar o tutar kadar artacak

Tek kuruş faiz ödemeden 20.000 TL kredi hazır! Faizsiz kredide bomba gibi kampanya

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
4
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
5
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
6
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı
7
Akbank füze bağladı! Mart bitmeden 37.100 TL promosyon ödüyor

Ay sonunu getiremeyenlere özel 6.900 TL maaş gibi ödeme! PTT kesenin ağzını açtı

Tüm emeklilere Nisan ayının son sürprizi! En az 80.000 TL nakit müjdesi çıktı

Asgari ücretliye destek! Vakıfbank maaşınızın 5 katı kadar ödeyecek

Çuvalla para kazanmanın formülünü verdi! Ünlü ekonomistten parası olana kritik uyarı!

Tek kuruş faiz ödemeden 20.000 TL kredi hazır! Faizsiz kredide bomba gibi kampanya

İslam Memiş'ten altın dolar biriktirene kritik uyarı! Olmayacak diyerek duyurdu

Anneler gününe özel bomba gibi indirim! A101 29 Nisan aktüel ürünleri satışta

Faturasını ödeyemeyen başvursun! Başvuranlara tek seferlik 750 TL destek!

Emeklilere maaşına göre ödeme için son 1 gün! 15.000 TL destek sağlanıyor

Ayda 18 bin TL ödeyerek ev sahibi olmak mümkün! Düşük faizli konut kredisi kampanyası başladı

EYT'de borçlanarak emekli olana vergi indirimi! Maaşlar o tutar kadar artacak

SGK uzmanı emekliye temmuz zammını sızdırdı! İşte heyecanlandıran o rakam