Kiradan ucuz taksitle ev satılıyor! Taksidi sadece 6 bin TL

Müjde! İstikametlenen bir dizi fırsat, ev sahibi olma arzusuyla yanan milyonlarca vatandaşın önüne çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin ifadesine göre, konut sahibi olma düşüncesinde olanlara aylık 6 bin lira kredi taksidi avantajı sunulacak.

Özhaseki yaptığı açıklamada, evini revize etmeyi düşünenlere yönelik Yerinde Dönüşüm projesi hakkında önemli bilgiler verdi. Proje kapsamında vatandaşlara toplamda 1,5 milyon lira destek sağlanacak. Bu destek, 750 bin TL hibe ve 2 yıl ödemesiz, faizsiz 750 bin TL kredi şeklinde düzenlenecek.





Aylık 6 bin lira taksitlerle geri ödeme opsiyonuyla konut sahibi olma şansı, vatandaşlara büyük bir fırsat sağlamaktadır. Başvurular, e-devlet platformu üzerinden gerçekleştirilecek. Dolayısıyla, kendi evini inşa etmek isteyenler için düzenlenen bu destek programı, konut sahibi olma hayalini daha erişilebilir kılacaktır.

Özhaseki'nin açıklamalarına göre, Yerinde Dönüşüm projesi kapsamında yapılacak etütler, statik analizler ve mühendislik hesaplarıyla inşaat işlerinin mevzuata uygun bir şekilde tamamlanması sağlanacaktır. Bu süreçte, 1,5 milyon liralık destekle vatandaşlar, konut sahibi olma hedeflerine bir adım daha yaklaşacaklardır.





Şehirler arasındaki maliyet farkları göz önüne alındığında, 100 metrekarelik bir evin toplam maliyeti yaklaşık 1,5 milyon lira olacaktır. Vatandaşlar, 750 bin TL sübvansiyon aldıktan sonra kalan miktarı, yaşamaya başladıktan 2 yıl sonra ödemeye başlayacaklar ve bu ödemeler 10 yıl boyunca devam edecektir. Bu da aylık yaklaşık 6 bin TL'lik bir ödeme miktarına denk gelmektedir. Toplamda 250,000 başvuru yapıldığı belirtilerek, ev sahibi olmak isteyenler için bu destek programının, uzun vadeli ve uygun ödeme koşullarıyla büyük bir kolaylık sağlayacağı görülmektedir.