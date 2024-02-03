Asgari ücretliye promosyon dopingi! Tek başvuruya 15.000 TL nakit dağıtılacak!

Ay içerisinde defalarca kampanya haberleri yapan bankalardan bu kez de asgari ücretli ile çalışanlar için bir kampanya duyurusu geldi. Milyonları aşkın asgari ücretli vatandaşın ilgisini çekecek kampanya için tüm ayrıntılar haberimizde…







ASGARİ ÜCRETLİYE MÜJDE! ŞUBAT AYINDA 15.000 TL PROMOSYON HESABINIZA TRİNK DİYE YATACAK

Ocak ayı maaş artışının ardından insanların bütçeleri zor bir döneme girerken, bankaların promosyon kampanyaları da büyük ilgi görüyor. Memur ve emeklilere yönelik maaş artışlarının yanı sıra, asgari ücretli çalışanlar için de uzun süredir beklenen müjde nihayet geldi. Bankalar özel sektör çalışanlarının maaşlarının artırılmasına yönelik anlaşmalar imzalamaya başladı.

Bankaların özel sektör çalışanlarına yönelik başlattığı ücret artış kampanyaları asgari ücretli çalışanlar için de uygulanmaya başlıyor. Özel sektörde faaliyet gösteren birçok firma ve kuruluş bankalarla promosyon sözleşmeleri imzalamaya başladı. Likidite ihtiyacının arttığı bu dönemde bankalar da asgari ücretli çalışanlara özel promosyonlar sunuyor.

Asgari ücrete yapılan son artışla birlikte yeni rakam 17 bin 02 TL'ye yükseldi. Bu artışın ardından özel sektör şirketleri bankalarla görüşerek promosyon ödemelerini revize etti. Ankara'da 45 çalışanı bulunan bir fabrika ile özel bir banka arasında imzalanan imzanın ardından çalışanlara asgari ücret üzerinden 15 bin TL'lik maaş artışı ödeneceği açıklandı.

Asgari ücretli çalışanlara yönelik bu özel promosyon düzenlemeleri, ekonomik sıkıntı yaşayanlara önemli yardımlar sağlayacaktır. Şubat ayında IBAN'a 15.000 TL yatırma teşviki, nakit ihtiyacını karşılamak isteyen asgari ücretli çalışanlar için olumlu bir gelişme. Bu bankacılık kampanyaları finansal yardımı hedefleyerek insanlara destek olmayı amaçlamaktadır.