Bist 100
9.054,17 0%
DOLAR
31,51 0,45%
EURO
34,22 0,51%
ALTIN
2.100,34 0,47%

Asgari ücretliyi hop oturtup hop kaldırtacak duyuru: Yeni asgari ücret 25.000 TL...

Geçtiğimiz gün Yeniden Refah Partisi İstanbul adaylarını açıkladı. Genel Başkan Fatih Erbakan, aday açıklaması akabinde bir çok seçim manifestosunu sundu. Erbakan, özellikle de asgari ücretle çalışan o birey hakkında yaptığı konuşmada en düşük maaşın 25 bin liraya çıkartılacağını sözlerine ekledi.

Yayın Tarihi: 04.03.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 13:05
Asgari ücretliyi hop oturtup hop kaldırtacak duyuru: Yeni asgari ücret 25.000 TL...

Partililerin seçim çalışmaları devam ediyor. Mitinglere devam eden her parti mensubu, vaatlerini de sunuyor. 2024 yılı zamları açıklaması da devam ederken, özellikle de seçim senesi olması sebebiyle rekabet en çok vatandaşa yarayacak gibi duruyor. Asgari ücret 2023 yılı Aralık ayı sonunda yapılan açıklama ile 17.002 TL olarak açıklanmıştı. Yapılan açıklamaya ek olarak 2024 yılında tek zam olacağı ek zam yapılmayacağı Bakan Şimşek tarafından belirtilmişti. Ancak enflasyon rakamları iki ayda yüzde 10 artarken, 6 ay sonrasında asgari ücrette eriyeceğe benziyor yorumları yapılmaya başlandı.

tl

Geçtiğimiz gün Yeniden Refah Partisi İstanbul adaylarını açıkladı. Genel Başkan Fatih Erbakan, aday açıklaması akabinde bir çok seçim manifestosunu sundu. Erbakan, özellikle de asgari ücretle çalışan o birey hakkında yaptığı konuşmada en düşük maaşın 25 bin liraya çıkartılacağını sözlerine ekledi.

Ahlaklı ve Milli görüş iradeli belediyecilik anlayışını sunacaklarını belirten Erbakan, 1 Nisan'a ülkenin en büyük 2. partisi olarak gireceklerini belirtti.

TL

MAAŞ DÜZENİ DEĞİŞECEK

Erbakan düzen çalışmalarının ilk olarak yerelden başlayacağını sözlerine ekledi. En düşük maaşın 17.002 TL olarak uygulandığı şu günlerde geçim zorluğunun hat safhada devam ettiğini belirten Genel Başkan, asgari ücretle çalışan belediye çalışanlarının maaşını 25 bin liraya yükselteceklerini açıkladı.

1994 yılında yaşanan zaferden 30 sene sonra 31 MArt seçimlerinde de kazanan olacakalrını belirttiği konuşmasında belediye asgari ücreti çalışmaları akabinde zam çalışmalarının genele yayılacağını sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

15 Mart'ta gerçekleşecek ihalede üç farklı taşınmaz satışa çıkıyor! 382 TL' si olan 364,46 m²’lik bahçesine kurulacak

15 Mart'ta gerçekleşecek ihalede üç farklı taşınmaz satışa çıkıyor! 382 TL' si olan 364,46 m²’lik bahçesine kurulacak

Bir göbeği olan erkekler eyvah eyvah diyecek! Bunu duyunca tövbe edecekler

Bir göbeği olan erkekler eyvah eyvah diyecek! Bunu duyunca tövbe edecekler

TBMM'ye girdi: Emekliye yüzde 40 indirimli fatura geliyor! Elektrik, doğalgaz, su bedavadan biraz pahalı olacak

TBMM'ye girdi: Emekliye yüzde 40 indirimli fatura geliyor! Elektrik, doğalgaz, su bedavadan biraz pahalı olacak

Eski fiyatları özleyen o marketi sorup soruşturacak! 2 kg un 36,99 5 kilo şeker 134 TL’den kapış kapış gidiyor

Eski fiyatları özleyen o marketi sorup soruşturacak! 2 kg un 36,99 5 kilo şeker 134 TL’den kapış kapış gidiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aynı aileden bir kişi başvurabiliyor! Her ay çift maaş almanın gizli formülü verildi
2
50-65 yaş arasına devlet kuşu kondu! 10.000 TL geri ödemesiz şipşak nakit: Başvurmayan üzülecek
3
Asgari ücretliyi hop oturtup hop kaldırtacak duyuru: Yeni asgari ücret 25.000 TL...
4
Kabine bekleniyordu: Emekliye zamlı ikramiye o tarihte ödenecek
5
Toplu ulaşıma 1 Mart müjdesi! Otobüse binenlere yüzde 50 indirim tarifesi başlayacak
6
Dolarda balonun patlayacağı tarih belli oldu! Kıyıda köşede dolar biriktirenler dikkat
7
Faturam neden fazla geldi demeyin! Fatura faizleri de güncellendi: 250 TL fazla ödeyeceksiniz

ATM'den para çekenler yandı! Artık bu kadar daha para ödeyecekler!

15 Mart'ta gerçekleşecek ihalede üç farklı taşınmaz satışa çıkıyor! 382 TL' si olan 364,46 m²’lik bahçesine kurulacak

Asgari ücretliyi hop oturtup hop kaldırtacak duyuru: Yeni asgari ücret 25.000 TL...

İş arayanlara düşük KPSS puanlı fırsat! O üniversite onlarca kadro açtı

Herkesin beklediği indirime sayılı saatler kaldı! Yarın BİM' de Ramazan'a özel fırsatlar uyku uyutmayacak

Her sabah bir yeşil biber yemek vücuda bunu yapıyor! Etkisine inanamayacaksınız

TBMM'ye girdi: Emekliye yüzde 40 indirimli fatura geliyor! Elektrik, doğalgaz, su bedavadan biraz pahalı olacak

Böreklere asıl çıtırlığını veren buymuş! Bu karışım vazgeçilmeziniz olacak

Bir göbeği olan erkekler eyvah eyvah diyecek! Bunu duyunca tövbe edecekler

Dolarda balonun patlayacağı tarih belli oldu! Kıyıda köşede dolar biriktirenler dikkat

Faturam neden fazla geldi demeyin! Fatura faizleri de güncellendi: 250 TL fazla ödeyeceksiniz

Eski fiyatları özleyen o marketi sorup soruşturacak! 2 kg un 36,99 5 kilo şeker 134 TL’den kapış kapış gidiyor