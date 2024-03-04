Asgari ücretliyi hop oturtup hop kaldırtacak duyuru: Yeni asgari ücret 25.000 TL...

Partililerin seçim çalışmaları devam ediyor. Mitinglere devam eden her parti mensubu, vaatlerini de sunuyor. 2024 yılı zamları açıklaması da devam ederken, özellikle de seçim senesi olması sebebiyle rekabet en çok vatandaşa yarayacak gibi duruyor. Asgari ücret 2023 yılı Aralık ayı sonunda yapılan açıklama ile 17.002 TL olarak açıklanmıştı. Yapılan açıklamaya ek olarak 2024 yılında tek zam olacağı ek zam yapılmayacağı Bakan Şimşek tarafından belirtilmişti. Ancak enflasyon rakamları iki ayda yüzde 10 artarken, 6 ay sonrasında asgari ücrette eriyeceğe benziyor yorumları yapılmaya başlandı.





Geçtiğimiz gün Yeniden Refah Partisi İstanbul adaylarını açıkladı. Genel Başkan Fatih Erbakan, aday açıklaması akabinde bir çok seçim manifestosunu sundu. Erbakan, özellikle de asgari ücretle çalışan o birey hakkında yaptığı konuşmada en düşük maaşın 25 bin liraya çıkartılacağını sözlerine ekledi.

Ahlaklı ve Milli görüş iradeli belediyecilik anlayışını sunacaklarını belirten Erbakan, 1 Nisan'a ülkenin en büyük 2. partisi olarak gireceklerini belirtti.





MAAŞ DÜZENİ DEĞİŞECEK

Erbakan düzen çalışmalarının ilk olarak yerelden başlayacağını sözlerine ekledi. En düşük maaşın 17.002 TL olarak uygulandığı şu günlerde geçim zorluğunun hat safhada devam ettiğini belirten Genel Başkan, asgari ücretle çalışan belediye çalışanlarının maaşını 25 bin liraya yükselteceklerini açıkladı.

1994 yılında yaşanan zaferden 30 sene sonra 31 MArt seçimlerinde de kazanan olacakalrını belirttiği konuşmasında belediye asgari ücreti çalışmaları akabinde zam çalışmalarının genele yayılacağını sözlerine ekledi.