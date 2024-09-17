Asgari ücrette beklenmeyen son! Çalışanlar için büyük sürpriz geliyor!

2022 ve 2023 senesinde asgari ücrete yapılan Temmuz ara zammı sonrasında gözler 2024 Temmuz’unda da asgari ücret zammını beklerken, hükümet tarafından yapılan açıklamada asgari ücrete zam yapılmayacağı ifade edilmiş ve bu durum milyonlarca çalışanda hüsran yaratmıştı. 2 sene haricinde asgari ücrete zaten senede bir kere zam yapıldığını belirten hükümet yetkilileri, enflasyon rakamların yükseldiği dönemde 2. zamma gerek duyulduğunu ifade etmişti. Hal bu iken asgari ücret zammı için gözler Ocak ayına çevrildi. Yıl sonuna yaklaşırken, milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücrete yapılacak zamda. Hükümetin asgari ücrete yılda sadece bir kez zam yapacağı açıklaması sonrası, vatandaşlar yeni rakamların ne olacağı konusunda meraklı bekleyişini sürdürürken, bir çok maaş zammı tahmini tutan ekonomistler, asgari ücret 2025 tahminlerini sunmaya devam ediyor. Peki asgari ücret 2025 ne kadar olacak? Ocak ayı asgari ücret kaç para olacak? İşte detaylar

2025 OCAK AYINDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK

Geçtiğimiz Ocak ayında yüzde 49,11’lik zam ile 17.002 TL’ye yükselen asgari ücret, 2024’ün son zammını almış ve yeni zam Ocak ayında yapılacağı ifade edilmişti. Ocak 2025 yeni asgari ücret ne kadar olacak sorusunun yanıtı ile alakalı henüz çalışmalar başlamasa da mevcut enflasyon ve ekonomi gidişatı sebebyile ekonomistlerin tahminleri ortalıklarda dolanıyor. Özgür Erdursun, geçtiğimiz yılki tahmininde oldukça isabetli bir öngörüde bulunarak, 2024 yılı için asgari ücretin 17 bin TL olacağını iade etmişti. Tahminleri genel olarak tutan Erdursun tarafından yapılan son dakika açıklamada asgari ücret 2025 Ocak ayı zammı ile alakalı açıklama yapıldı. Asgari ücret 2025 Ocak ayında en fazla 20.000 TL'ye ulaşacak diyen uzman isim, asgari ücrete 3 bin lira zam yapılacağını ve bu zammında en fazla tutar olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye’nin Orta Vadeli Programı’nda açıklanan enflasyon hedefleri ile aynı oranda seyreden Erdursun’un açıklaması, ‘tahminleri bir kere tutacak’ dedirttiriyor. Memurların ve emeklilerin alacağı zam oranlarının da belirleneceği bu dönemde, asgari ücretteki artışın aynı zamanda enflasyonla mücadele konusunda dengeli ayarlanması adına çalışmaların ivedilikle sürdürülmesi gerekliliğinden bahseden uzmanlar, asgari ücret 2025 Ocak zammının enflasyona ne kadar etki edeceğini ve sonuçlarını merakla bekliyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Asgari ücret tutarının belirlenmesi adına çalışmalar Aralık ayı itibari ile ‘Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmaları ile başlayacak ve 1 Ocak’a kalmadan açıklanması gereken zam uygulaması Şubat ayında maaşlara yansıyacak. Enflasyon asgari ücret zammını etkileyen büyük faktörlerden biri olarak biliniyor. İşsizlik oranlarının düşmesi, işverenin işçi bulması konusunda zorluğa girmesine mahal verebileceği için daha fazla zam talebi oluşabilmekte iken, uzmanların tahminleri ve ekonomik göstergeler, asgari ücretin ne kadar olacağı konusunda önemli ipuçları sunsa da, nihai karar hükümet tarafından verilecektir.