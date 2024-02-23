ATM'den para çekip yatıranlar dikkat! ATM'lerde 'şimşek' çaktıran karar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM) Projesi kapsamında finans sektöründe önemli bir dönüşümü başlattı. Bakan Şimşek, 2023 yılında hayata geçirilen proje ile ilgili yaptığı açıklamada, sosyal medya hesabından vatandaşlara seslendi.

TAM Projesi, kamu ve kamu katılım bankalarının ATM yönetim maliyetlerini ortaklaştırarak tek bir merkezden yönetmeyi amaçlıyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, PTT, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Emlak Katılım Bankası'nın ATM'leri, Türkiye genelinde 19 bin noktada hizmet verecek olan TAM bünyesinde birleşiyor.

Bakan Şimşek, projenin finansal hizmetlere erişimi kolaylaştıracağını belirtirken, "TAM altyapı ve işletim maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlayarak verimliliği artıracak. Bu proje ile orta vadede 500 milyon dolar tasarruf sağlamayı hedefliyoruz" dedi.





TAM Projesi, yazılım geliştirme, lisanslama, saha hizmetleri ve ATM operasyonları gibi maliyetleri ortaklaştırarak bankaların ATM giderlerinde ciddi bir tasarruf sağlamayı amaçlıyor. Bu adım, Türkiye'nin finansal alanda rekabetçiliğini artırarak vatandaşlara daha etkin ve ekonomik bir hizmet sunmayı hedefliyor.

Yeni platform sayesinde müşteriler, ücretsiz ve komisyonsuz bir şekilde işlem yapma imkanına kavuşacak. Bu gelişme, finansal erişimi artırmanın yanı sıra, bankaların operasyonel verimliliğini artırarak sektöre önemli bir canlılık getirecek gibi görünüyor. TAM Projesi ile Türkiye, finansal alandaki dönüşüm ve tasarruf hamlesini kararlı bir şekilde sürdürüyor.