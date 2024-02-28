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Axess kartı olanlara Ramazan kolisi desteği! Eski, yeni müşteri fark etmiyor

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte koli gıdaları ile alakalı destekler açıklanmaya devam ediyor

Yayın Tarihi: 28.02.2024 17:46
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 17:46
Axess kartı olanlara Ramazan kolisi desteği! Eski, yeni müşteri fark etmiyor

Akbank'ın kredi kartı olan Axess tarafından gün gün başlatılan kampanyalardan en az biri vatandaşa cazip geliyor. Kredi kartı kullanımı konusunda cömert davranan Akbank, Axess'e özel olarak birçok avantajlı tarifeyi hayata geçirmeye devam ediyor. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte en çok araştırılan konular arasında yer alan gıda kolileri marketler tarafından sunulmaya başlamış bulunuyor. 2024 yılında ürün ve hizmetlere yapılan zamlar ile birlikte gıda fiyatları kat be kat artarken, ramazan ayında mutfakları doldurmak özellikle de dar gelirli vatandaş için bir hayli zor olacağa benziyor. Bu kapsamda dar gelirliye destek olmak amacıyla ya da Ramazan ayı için hanesine almak amacıyla marketlerin sunduğu gıda kolileri merakla araştırılıyor.

CARREFOURSA İLE AXESS ANLAŞMASI

Hal bu iken devreye giren Axess, CarrefourSA ile ortaklaşa başlattığı kampanyada cazip fırsatları sunuyor. Axess'e özel olarak CarrefourSA'dan alınan Ramazan Kolisi paketlerinde indirim imkanı sağlanıyor.

BANKA

Klasik Ramazan Kolisi, Super Ramazan Kolisi, Mega Ramazan Kolisi ve Luks Ramazan Kolisi sunan CarrefourSA, resmi internet sitesinde güncel fiyatlar yer alırken, bu alımların Axess üzerinden yapılması durumunda yüzde 20 indirim sağlanacağı açıklandı.

Axess resmi internet sayfasında yer alan kampanya detaylarında 12 Nisan'a kadar devam edeceği bilgisi yer alıyor. Kampanyaya dahil olunmadan harcama yapılmaması gerekliliği de sunulurken, dahil olmak için SMS ya da mobil uygulamayı kullanmak yeterli oluyor.

BANKADAN RAMAZAN DESTEĞİ

Axess ile CarrefourSA ortaklığı ile başlatılan Ramazan Paketi kampanyasına dahil olmak için ilk harcamadan önce Juzdan'dan 'Hemen Katil' butonunu tıklamanız veya 'RAMAZAN' yazıp 4566'ya SMS göndermeniz yeterli olacak. Juzdan uygulamasını indirmek için Akbank resmi internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Kampanya hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için ise Axess.com'u kullanabilirsiniz.

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