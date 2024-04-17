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Ayda 4.415 TL taksit ödeyen ev sahibi oluyor! Halkbank'tan tapu sahibi yapacak bomba kampanya

Halkbank, ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için cazip bir finansman seçeneği olan 'Canım Evim Konut Kredisi' kampanyasını başlattı. Yüksek faiz oranları nedeniyle konut kredisi kullanamayan vatandaşlar için sunulan bu yeni kredi paketi, uygun koşullarla ev sahibi olmayı mümkün kılıyor. 'Canım Evim Konut Kredisi'ne başvurmak isteyenler için gerekli şartlar ve tüm detaylar aşağıda yer almaktadır.

Yayın Tarihi: 17.04.2024 08:21
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 08:21
Ayda 4.415 TL taksit ödeyen ev sahibi oluyor! Halkbank'tan tapu sahibi yapacak bomba kampanya

Kamu bankaları, vatandaşların ev sahibi olma yolundaki engellerini aşmalarına yardımcı olmak için yeni bir adım attı. 'Canım Evim Konut Kredisi' adı verilen yeni kampanya, uygun fiyatlar ve avantajlı faiz oranları ile dikkat çekiyor. Bu kredi paketi, ev almayı hayal eden vatandaşlara, bütçelerine uygun koşullarda finansman sağlama fırsatı sunuyor.

'Canım Evim Konut Kredisi' ile Uzun Vadeli ve Ekonomik Ev Sahipliği

Halkbank, ev sahibi olmak isteyenler için finansal bir köprü kuruyor. 'Canım Evim Konut Kredisi' kampanyası, uzun vade ve düşük faiz avantajlarıyla dikkat çekiyor. Bu kampanya, konut sahibi olma yolunda vatandaşlara ekonomik destek sağlamayı hedefliyor.

konut kredisi

Ev Sahibi Olmak Artık Daha Kolay: Halkbank'tan Esnek Ödeme Planları

Halkbank, ev sahibi olmayı hayal eden vatandaşlar için 'Canım Evim Konut Kredisi' kampanyasını duyurdu. Bu kampanya ile aylık veya üç aylık dönemlerde ödeme yapma seçeneği sunuluyor. Ayrıca, gelire göre düzenlenebilen serbest ödeme planları da mevcut. 100 bin TL'lik konut kredisi için aylık yüzde 4.39 faiz oranıyla 120 ay vade imkanı sağlanıyor. İlk etapta 500 TL tahsis ücreti alınacak ve aylık taksitler 4 bin 415 TL olarak belirlendi.

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