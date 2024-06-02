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Ayda 7000 TL öderim diyen 2+1 ev sahibi olacak! TOKİ'den sürpriz proje

81ilde sürekli olarak yaptığı ev kampanyaları ile vatandaşları ev sahibi yapan TOKİ’den yeni bir kampanya haberi daha geldi. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 02.06.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 16:20
Ayda 7000 TL öderim diyen 2+1 ev sahibi olacak! TOKİ'den sürpriz proje

Kurulduğu günden itibaren milyonlarca vatandaşın ev sahibi olmasına katkıda bulunan TOKİ’den yeni bir duyuru daha geldi. Detaylar haberimizde…

dizi

YASTIK ALTINDA 2 BİN TL'Sİ OLANA TOKİ'DEN KONUT MÜJDESİ! AYLIK 7 BİN TL TAKSİTLE!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi'nin Kırıkkale projesi için başvurular başladı. Projede 2.000 TL olarak belirlenen kayıt ücreti ile 6.964,03 TL taksit ödeyerek ev sahibi olmak mümkün.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi'nin yeni bir projesinin daha başvuru dönemi resmen başladı.

Kırıkkale'nin Merkez Toplu Konut İdaresi'ne bağlı Yuva Mahallesi 3 Haziran'da satışa çıkarılacak. Son başvuru tarihi 7 Haziran olarak açıklanan projenin başvuru ücreti 2.000 TL olarak açıklandı. 2 odalı ve 1 salonlu konut tipinin yer aldığı TOKİ Kırıkkale Yuva Mahallesi Projesi için başvurular T. Halk Bankası A.Ş.'ye yapıldı. Bu, proje ilinin sektörleri ve e-devlet aracılığıyla yapılacaktır. E-devlet kayıtları 6 Haziran 2024'te sona erecek.

Sıklıkla satışa çıkan Kırıkkale Merkez Yuva Mahallesi projesinin kura çekimi 13 Haziran 2024'te yapılacak.

Kırıkkale Yuva Mahallesi Projesinde;

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Yedek Hak Sahipleri sözleşmesinin imza tarihi: 8 Temmuz 2024'te açıklandı. Peki Kırıkkale Yuva Mahallesi Projesinde ev fiyatı ne kadar? Kırıkkale Yuva TOKİ projesi için ödenecek depozito ücreti ne kadar? İşte sık sorulan soruların yanıtları...

20 konutun yer aldığı TOKİ Kırıkkale Yuva ilçesi projesinde yüzde 25 peşinatla ev sahibi olmak mümkün.

Kırıkkale Yuva Mahallesi TOKi Projesinde açıklanan en düşük gayrimenkul fiyatı 1 milyon 114 bin 244 TL, açıklanan en yüksek konut fiyatı ise 1 milyon 384 bin 174 TL oldu. Vadesi 120 ay olarak açıklanan TOKİ Kırıkkale projesi için ödenecek depozito tutarı 278 bin 561 TL ile 346 bin 43 TL arasında değişiyor.

Genel olarak satılık bir proje için beyan edilen en düşük depozito ücreti 6 bin 964 TL, en yüksek beyan edilen depozito ücreti ise 8 bin 651 TL oluyor.

Projenin 2 yatak odalı 1 salonlu dairesinin toplam alanı 75,45 metrekare, fiili alanı ise 59,88 metrekare olarak açıklandı.

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