Toyota'dan galericileri alt edecek kampanya! Cherry'den bile daha ucuz SIFIR ARAÇ

Bugünün otomobil dünyasında, yenilikçi teknoloji ve üstün performans, tüketicilerin en önemli beklentileri arasında yer alıyor. Bu yeniliklere sahip araçlar ise tercih edilirken, marka marka, model model aylık indirimler yakından takip ediliyor. Hal bu iken Toyota Corolla Cross modeli ile tüm bu özelliklerin yanı sıra indirimli fiyatı ile müşteriyi Toyata mağazalarına çekiyor.

Toyota Corolla Cross; modern bir şekikde dizayn edilmiş tasarımı tekonolij özelliklerinin fazlalaığı, güçlü donanım desteği ile Temmuz ayına özel olarak sunulan kampanyası ile araç almayı düşünen vatandaşın ilk tercihi olma yolunda ilerliyor. Toyota'nın bu yenilikçi modeli, sınıfının en iddialı temsilcilerinden biri olarak öne çıkıyor.





Toyota Corolla Cross, bu yaz yepyeni bir kampanyayla müşterisine sunulurken öte yandan 176 bin 500 TL'ye varan indirimler ile sıfır kilometre Corolla Cross sahibi olmak da bir okadar kolay olabiliyor. Toyota Corolla Cross, farklı ihtiyaçlara cevap verebilmek için 4 farklı versiyonla satışa sunuluyor. Hybrid Passion X-Pack modeli, 12.3 inçlik dijital renkli gösterge ekranı, sürücü ve ön yolcu koltuk ısıtması, 10.5 inç Toyota Touch multimedya sistemi, 8 SRS hava yastığı ve kablosuz Apple CarPlay entegrasyonu gibi birçok özellikle donatılmış durumda.

TOYOTA COROLLA CROS İNDİRİMİ

Dört farklı versiyonu ile mher bütçeye uyan seçenkelri sunan Toyota Corolla Cross model fiyatları şu şekilde;

Hybrid Flame e-CVT: 1.750.000 TL



Hybrid Flame X-Pack e-CVT: 1.800.000 TL

Hybrid Passion e-CVT: 1.960.000 TL

Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 2.095.000 TL

Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT: 2.125.000 TL'ye müşterisine sunulurken, söz konusu kampanya kapsamında, modelin fiyatında 176.500 TL'lik bir indirim sunuluyor. Bu fırsat, binlerce kişinin Toyota Corolla Cross sahibi olmasına olanak sağlıyor.