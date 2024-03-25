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Aylık ev kirasının 3 katı ödeme! Bankalar vatandaşın parasına göz dikti: Verdikçe veriyor

Bankalar özellikle de TCMB politika faizi artırım kararı sonrasında atağa geçmişe benziyor. İşte mevcut sunulan kampanyalar ve hesaplamalar

Yayın Tarihi: 25.03.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 14:56
Aylık ev kirasının 3 katı ödeme! Bankalar vatandaşın parasına göz dikti: Verdikçe veriyor

Merkez Bankası faiz artırım kararları doğrultusunda politika faizlerinde mevcut artışlar devam ediyor. Bu durum bankaların kredi, kredi kartı ve mevduat hesaplarına da artı faiz olarak işleniyor. Yapılan artışlar mevduat sahiplerini sevindirecek türden ilerleyişini sürdürürken, bankalar mevduat kapma yarışında mevduat toplamak amacıyla faizleri gün gün arttırmaya devam ediyor. Özellikle de düzenlenen kampanyalarda yüzde 57'ye ulaşan faiz oranları mevcut. 

Elinde Türk Lirası olan birey için mevduat hesapları son zamanların en çok tercih edilen alternatifleri arasında yer alıyor. Bankaların yaptıkları faiz hesaplamaları konusunda yatırımcının dikkatli olması konusunda uzmanlar uyarılarını yinelerkeni kimi bankanın oyunlarla bu tutarlara ulaşılacağını belirtmiş bulunuyor. Özellikle de bir miktarının faiz hesabına yatırılmayacak sadece boş olarak bağlama kampanyaları, müşterinin hesaplamaları ile faiz ortalamasını düşündürmeye mahal veriyor. Banka ne kadar oran verirse versin, faiz işlenmeyecek orandaki tutar, faiz ortalamasını adeta yerin dibine sokabiliyor. 

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TAŞINMAZ ALMAK MI? MEVDUAT MI?

Elinde yatırımı olan birey, taşınmaz almak mı daha cazip, yoksa mevduata parasını yatırmak mı daha avantajlı bu konuda araştırmalarını sürdürüyor. İkinci el konut fiyatlarının bile 2 milyon TL'nin üzerinde seyrettiği şu günlerde kira getirisi ikinci el bir taşınmaz için maksimum 30 bin lira civarında seyrederken bu yatırımın mevduat olarak işlenmesi durumunda getirisi 2 3 ev kirasına tekabül edebiliyor. Hal bu iken vatandaş da bamkalar tarafından sunulan faizleri yakından takip edip, en yüksek getiri sağlayan bankayı tercih edebiliyor. 

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2.000.000 TL VADELİ MEVDUAT GETİRİSİ

Akbank vadeli mevduat hesabında yıllık faiz oranını %54 olarak açıklarken, 2 milyon TL yatırımı olan ve ev almaktan vazgeçen vatandaş bankaya 32 günlük bağlaması durumunda aylık 89.951 TL kazanç sağlıyor. Odeabank başlattığı yeni vadeli mevduat kampanyası ile yıllık faiz oranını yüzde 53 olarak belirtmiş bulunuyor. Bu kapsamda net kazanç 88.285 TL olarak belirtiliyor. Fibabanka son günlerin en yüksek tutarında faiz oranı açıklamış bulunuyor. Yüzde 57 olarak açıklanan faize net kazanç 94.948 TL olarak belirtiliyor. Alternatif bank yıllık faiz oranını yüzde 56 olarak sunarken, CEPTETEB se bu oranı %55'te sabitlemiş bulunuyor. 

Yapılan hesaplamalar doğrultusunda 2 milyon TL ev almak ve kiraya vermek isteyen birey 32 günde en fazla 30.000 TL kira ödemesi alırken bu kapsamda bankalardaki vadeli mevduat hesabına yatırması durumunda 90 bin TL üzerinde 32 günlük kazanç sağlaması ile bankaların tercih edilebilirliği arttırıyor. Tabi bu sadece bir örnek hesaplama olarak uzmanlar tarafından sunulurkeni vatandaşın kendi içine sinen yatırım aracına başvurması gerekiyor. 

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