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Az önce duyuruldu! PTT'ye koşa koşa giden elektrik faturasını 681 TL ile 1634 TL daha az ödeyecek!

Devlet tarafından sağlanan bir çok sosyal destek için ödemeler PTT aracılığı ile tamamlanabiliyor. Devlet sosyal destek faydalanıcılarına artı olarak bir çok yardım imkanı sağlayabiliyor.

Yayın Tarihi: 05.04.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 13:00
Az önce duyuruldu! PTT'ye koşa koşa giden elektrik faturasını 681 TL ile 1634 TL daha az ödeyecek!

Hükümet tarafından çok fazla kalemde destek ödemesi mevcut iken, bu destekler dar gelirli olan ve hayatını idame ettirmede zorlanan bireylere sağlanıyor. Devlet tarafından sağlanan bir çok sosyal destek için ödemeler PTT aracılığı ile tamamlanabiliyor. Devlet sosyal destek faydalanıcılarına artı olarak bir çok yardım imkanı sağlayabiliyor. Aile destek ödemelerinden faydalanan hane ya da birey, elektrik faturası desteği ya da çocuk bileşeni desteğinden de otomatik olarak faydalanabilmekte iken yeni düzenlemelerde elektrik faturası adına olan dar gelirl hanelerin EPDK tarafından da desteklendiği bir program açıklanmış bulunuyor.

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ELEKTRİK DESTEĞİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından milyonlarca haneyi yakından ilgilendiren gelişmeler açıklandı. Devlet tarafından elektrik faturası desteği alan bireyin faturasını kat be kat azaltacak yeni bir destek açıklaması EPK tarafından duyuruldu. Yapılan duyuruda sosyal yardım olarak elektrik desteği alan hanelerden artı faturalarında ekstra düşüş sağlanacak. Yıl yıl değişkenlik gösteren güvence bedeli ödemelerinden muaf olacak.

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İster kira olsun isterse de kendi evi olsun elektrik desteğinden faydalanan bireylerden kesilmeyecek olan güvence desteği sayesinde ihtiyaç sahibi hanelerin ayda yüzlerce lira kazanç sağlayacağı hesaplanmış bulunuyor. Hanede kullanılan elektriğin tüketim miktarına göre değişkenlik göstereceği belirtilen EPDK desteği sayesinde 681 TL ile 1634 TL arasında olan kesintiler artık alınmayacağı hesaplandı.

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