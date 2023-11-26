Az primle erken emeklilik! Ayda 1.430 TL ödeme ile kadınlara hemen emeklilik fırsatı!

Meclis gündemiyle beraber yeni torba yasasında düzenlemeler yapılırken torba yasa teklifinde en dikkat çeken ev hanımlarına emeklilik hakkı oldu. Ev hanımları, isteğe bağlı sigorta sistemi ile sosyal güvenceye kavuşturulacak.

Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasıyla beraber sigorta primlerinin üçte biri olurken mevcut asgari ücret üzerinde bu tutar aylık 1.430 TL yer alıyor. Ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılarken ev hanımlarına daha az prim ödemesiyle erken emeklilik olunabilir. Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlendiğinde de 5 bin 400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4 bin 500 güne kadar çekilebilecek.





İkinci seviyede çocuk sayısına bakılarak erken emeklilik imkanları devreye alınarak üçüncü olarak çalışan anneler için yıpranma düzenlemesiyle son adımda doğum borçlanmasıyla ilgili olacağı belirtildi.