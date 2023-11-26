Az primle erken emeklilik! Ayda 1.430 TL ödeme ile kadınlara hemen emeklilik fırsatı!

Erken emeklilik için fırsatlar sunulurken milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren ev hanımlarına emeklilik müjdesi için tüm detaylar belirtildi. Yeni düzenleme ve ev hanımlarına sosyal güvence desteği...

Az primle erken emeklilik! Ayda 1.430 TL ödeme ile kadınlara hemen emeklilik fırsatı!
Yayın Tarihi:

Meclis gündemiyle beraber yeni torba yasasında düzenlemeler yapılırken torba yasa teklifinde en dikkat çeken ev hanımlarına emeklilik hakkı oldu. Ev hanımları, isteğe bağlı sigorta sistemi ile sosyal güvenceye kavuşturulacak.

Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasıyla beraber sigorta primlerinin üçte biri olurken mevcut asgari ücret üzerinde bu tutar aylık 1.430 TL yer alıyor. Ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılarken ev hanımlarına daha az prim ödemesiyle erken emeklilik olunabilir. Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlendiğinde de 5 bin 400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4 bin 500 güne kadar çekilebilecek.

prim az erken emeklilik

İkinci seviyede çocuk sayısına bakılarak erken emeklilik imkanları devreye alınarak üçüncü olarak çalışan anneler için yıpranma düzenlemesiyle son adımda doğum borçlanmasıyla ilgili olacağı belirtildi. 

Öne Çıkanlar
Öğrencilere devlet desteği geliyor! Başvuranlara 4600 TL burs var: Masrafları bitiren burs! Öğrencilere devlet desteği geliyor! Başvuranlara 4600 TL burs var: Masrafları bitiren burs!
Dacia'da yılın kampanyası başladı! Bu modelinde tam 200 bin TL'lik indirim var: Bayilerde iğne atsan yere düşmüyor Dacia'da yılın kampanyası başladı! Bu modelinde tam 200 bin TL'lik indirim var: Bayilerde iğne atsan yere düşmüyor
Survivor All Star 2024’te yarışacak sürpriz isim kim? Acun Ilıcalı duyurdu! Survivor All Star 2024’te yarışacak sürpriz isim kim? Acun Ilıcalı duyurdu!
Çok Okunanlar
Devlet işi olmayana maaş bağlıyor! Çalışmadan ayda 6.707 TL maaş almak mümkün: Tek yapılması gereken... Devlet işi olmayana maaş bağlıyor! Çalışmadan ayda 6.707 TL maaş almak mümkün: Tek yapılması gereken... Otomobil alırken faiz derdi bitiyor! Dev firma faizsiz otomobil satışını başlattı Otomobil alırken faiz derdi bitiyor! Dev firma faizsiz otomobil satışını başlattı Ev hanımları artık emekli maaşı alacak! Bu ödemeyi yapan ayda en az 7500 TL maaşı kapacak Ev hanımları artık emekli maaşı alacak! Bu ödemeyi yapan ayda en az 7500 TL maaşı kapacak Temel tarım ürünlerinde böyle fiyatlandırma görülmedi! 25 Kasım’da fiyatları resmen ortalık karıştıracak Temel tarım ürünlerinde böyle fiyatlandırma görülmedi! 25 Kasım’da fiyatları resmen ortalık karıştıracak Başvurmayan bin pişman olacak! PTT hane başı ödemelere başladı: Düşük gelirliler elini çabuk tutsun Başvurmayan bin pişman olacak! PTT hane başı ödemelere başladı: Düşük gelirliler elini çabuk tutsun KYK'dan sonra öğrenciye bir burs müjdesi daha! 10 ay 1000 TL ödenecek KYK'dan sonra öğrenciye bir burs müjdesi daha! 10 ay 1000 TL ödenecek