Bakan Göktaş'tan Aile Destek Fonu Müjdesi! Başvuru için o sayılar gün gün arttırılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklamalar devam ediyor. Devlet dar gelirli, ihtiyaç sahibi olan her bireye yönelik desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Aile Bakanlığı aracılığı ile sağlanan bu desteklerde kalem sayısı gün gün açıklanıyor. Aile Destek ödemesi, engelli maaşı, yaşlı maaşı, öğrenci desteği, yaşlı desteği, bakıma muhtaçlara bakanlara evde bakım desteği gibi çok kalemde destek ödemesinin yanı sıra kurulan Aile Bankası tarafından da destekler sunulmaya başlamış bulunuyor. 2023 yılı seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklaması yapılan Aile Destek Fonu çalışmaları seçimler akabinde başlamış ve Ocak ayında tamamlanması ile birlikte ilk müjde de verilmişti. Bakanlığın sağladığı destekler arasında uzun süredir başvuruların ne zaman başlayacağı merak konusu olurken, geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklama sonrasında 15 Şubat'ta başvuruya açılacak destek ile alakalı detaylar da oluşmaya devam ediyor.





AİLE DESTEĞİ FONU DEVREDE

Aile ve Gençlik Fonuaracılığı ile yeni evleneceklere sağlanan 150 bin lira faizsiz kredi ile alakalı açıklamalar devam ediyor. Bu kapsamda Bakan Göktaş tarafından gün gün detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İlk olarak deprem bölgesinde yapılacak olan destek ile alakalı başvuruların 15 Şubat itibari ile başlanacağı açıklanmıştı. Belli şartları taşıyan deprem bölgesinde yaşayan evlenecek çiftler için 150 bin lira evlilk kredisi desteği ilgi ile takip edilirken, başvuru tarihinden bu yana görülen ilgi ile de alakalı banaklık tarafından açıklama yapılmaya devam ediyor.





Deprem bölgesinde yaşayan dar gelirli, yaş ve haneye giren maaş tutarı şartlarını tamamlayan çiftlere özel olarak verilecek olan 150 bin lira faizsiz kredi, faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz olarak sunulurken, diğer taraftan da ödemelerin 4 sene içerisinde tamamlanacak olması büyük ilgi gördü. Bakan Göktaş tarafından yapılan açıklamada 15 Şuba'tan bu yana Evlilik kredisine başvuru yapanlarını sayısının 2914 çift olduğu açıklanırken, açık olan bu başvurulara olan ilginin git gide artacağı tahmin ediliyor.

BAKAN GÖKTAŞ EVLİLİK KREDİSİ DESTEĞİ BAŞVURU SAYISINI AÇIKLADI

Evlenecek çiftlerer sağlanacak olan destek ile alakalı açıklama yapan Bakan Göktaş; "Aile ve Gençlik Fonu ile gençlerimizi evlilik yolunda destekliyoruz. 15 Şubat itibarıyla ilk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki gençlerimizin başvurularını almaya başladık. Şu ana kadar gençlerimizin yoğun bir ilgisi söz konusu. Bu sabah itibarıyla 2914 çift başvurmuş durumda. İlerleyen süreçte ise programı tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız." dedi.