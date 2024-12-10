Bakan Işıkhan'dan Çarpıcı Asgari Ücret Açıklamları: Fırsatçılarla Mücadele Başlıyor!

Bakan Işıkhan'dan Şaşırtan Asgari Ücret Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, asgari ücret toplantısı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin enflasyon değil, fırsatçılar ile mücadele olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Ücretlilerimizin aylıklarının artışlarını aşırı kar hırsının ve fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğiz" dedi.

2025 Yılı Asgari Ücret Rakamı Bekleniyor

Milyonlarca emekçinin gözü, 2025 yılı için belirlenmesi beklenen asgari ücret rakamına çevrilmiş durumda. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın ilk toplantısını gerçekleştirecek. Işıkhan, yıllık toplantılar öncesinde yapılan geleneksel enflasyon vurgusu yerine, bu yıl fahiş fiyatların dikkate alındığını belirtti.

Bakan Işıkhan'dan Fırsatçılığa Karşı Sert Mesaj

Işıkhan, "Asgari ücretliler başta olmak üzere tüm ücretlilerimizin; işçilerimizin, memurlarımızın, sabit gelirlilerimizin ve emeklilerimizin aylıklarının artışlarını aşırı kar hırsının ve fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğiz. Hükümetimizin ve bakanlıklarımızın bu konudaki tavrı nettir" şeklinde konuştu.

Denetim Politikaları Önemli

Bakan, fahiş fiyat artışlarının önlenmesi açısından denetim politikalarının önemine dikkat çekerek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte çalışmalara devam ettiklerini belirtti. "Tüketicilerimizi koruma noktasında önemli bir rol üstleniyor" diyen Işıkhan, denetim ekiplerinin sahada çalışmalara sürdüğünü vurguladı.

Sonuç olarak, fırsatçılığa izin verilmeyeceğini ifade eden Bakan Işıkhan, işbirliği çağrısını yineleyerek, vatandaşların alım gücünü artırmak adına gereken adımların atılacağını duyurdu.