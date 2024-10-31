Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Emekli ve asgari ücretlilerin zam bekleyişi devam ederken, emeklinin kafası daha da bir karışık gibi duruyor. EN düşük emekli maaşı zammı, emekli maaşlarına refah payı beklentisi ve emekliye seyyanen zam gündemi süre gelirken diğer taraftan da emekli ikramiyesi beklentileri devam ediyor. Hal bu iken gözler yapılan en ufacık bir açıklamaya bile dikkat kesilmiş bulunuyor. Özellikle de zamlar için hükümetten gelecek açıklamalar takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan zaman zaman yaptığı açıklamalar ile zamların gidişatı ile alakalı değerlendirme sunuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz gün, emekli maaş zammı, emekli ikramiyesi ve asgari ücretle alakalı değerlendirmelerde bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir programda ekonomi gündemiyle ilgili pek çok konuya açıklık getirdi. Emekli maaş farkları, asgari ücret ve emekli ikramiyeleri gibi önemli başlıklarda bilgilendirmelerde bulunan Işıkhan, özellikle de emeklinin bulunduğu hal ile alakalı değerlendirmesi ile gündeme çıktı.

EMEKLİLERDE MAAŞ FARKI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Uzun süredir en çok konuşulan emeklilik konularından olan emeklilik senesi ve maaş farkları konusuna değinen Işıkhan, 2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farklara dair herhangi bir çalışma olmadığını belirtti.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ DEVAM EDECEK Mİ?

Emekli ikramiyelerinin devam edeceği konusuna da değinen Işıkhan, emeklilerin yaşam standartlarının artırılması için çalışmaların süreceğini belirtti. Emeklilik sistemindeki gelişmelere de değinen bakan, kademeli emeklilik sisteminin önemine dikkat çekti.

ASGARİ ÜCRETTE DEV DEĞİŞİM

Asgari ücretli uzun zamandır kendisine yapılacak olan zamma gözlerini çevirmiş bekliyor. 1 senelik zam yapılacak olmasından mütevellit zam oranı talepleri yükselerek devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında toplanacağını belirten Işıkhan, fiyat artışları ile alakalı net bir hareket olmadığını ifade ederken, "Enflasyon ile endeksli bir şekilde adım atacağız," dedi. Işıkhan, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için gerekli çalışmaların devam ettiğini söyledi. "Bu sürecin, milletimizin yaşam standartlarını artırması önemli" vurgusunu da sözlerine ekledi.

''ASGARİ ÜCRETİ HERKES KABUL ETMELİ''

Asgari ücrette enflasyon vurgusu yapan Işıkhan, "Gıda fiyatlarındaki enflasyonun kontrol altına alınması gerekiyor," derken, asgari ücret zammında "Herkesin kabul edeceği bir rakam üzerinde uzlaşmamız lazım" açıklamasında bulundu.