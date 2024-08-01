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Bakan Işıkhan esnek çalışma modelini açıklamıştı! İlk imzalar atıldı: İstedikleri yerden çalışacaklar

Bakan Işıkhan tarafından geçtiğimiz ay verilen müjde kapsamında esnek çalışma saatleri ile alakalı çalışmaların başladığı belirtilmişti.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 14:37
Bakan Işıkhan esnek çalışma modelini açıklamıştı! İlk imzalar atıldı: İstedikleri yerden çalışacaklar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından geçtiğimiz aylarda verilen müjde kapsamında esnek çalışma yöntemlerinin belirlenmesi adına çalışmaların başladığı belirtilmişti. Esnek ya da uzaktan çalışma sistemlerine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Işıkhan, dijital değişime ayak uydurulması konusunda açıklamalarda bulunmuştu. Yapılan açıklama akabinde sektörlerden esnek çalışma yöntemleri ile alakalı çalışmalar ve sonuçlar bildirilmeye devam ederken, son olarak Vodafone'da hibrit çalışma modelinin devreye alındığı belirtilmiş bulunuyor. 

2024 yılı içinde çalışmaların başladığını belirten şirket, ilk kez Ağustos ayını tamamen uzaktan çalışma dönemi olarak belirlediklerini belirtirken,  çalışanlarına 2 ay boyunca diledikleri yerden çalışabilme fırsatı sunulacağını belirtmiş bulunuyor. Pandemi dönemi ile hayatımıza giren hibrit çalışma modelinin zaman içerisinde sektör sektör dağılmaya başlayacağı belirtilirken, Vodafone tarafından senede 4 jhafta istenilen yerden çalışma imkanı ve 2 ay uzaktan çalışma imkanı açıklanmış bulunuyor. 

esnek

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler tarafından verilen müjde kapsamında yurt içi veya yurt dışında, kesintisiz bağlantı sağlayabilecekleri lokasyonlardan bu imkandan faydalanabilecekleri belirtilmiş bulunuyor. Son dakika atılan imzada ise Ağustos ayının uzaktan çalışma modeli ile uyumlu olduğu ve çalışanlara bu ay uzaktan çalışma imkanı sağlanacağı da belirtildi. 

ESNEK ÇALIŞMA SAATLERİ REVİZESİ

Çalışanlar, 07:00-16:00 veya 09:00-18:00 saatleri arasında kendi tercihlerine göre çalışma modelini ve saatini seçebilecek. Öte yandan haftanın son iş günü düzenlenen durum rapor toplantılarının da yapılmayacağı müjdesi verildi. 

MENTAL SAĞLIK ÖNEMLİ

Güler tarafından yapılan açıklamada çalışanının fiziksel değil mental sağlıklarının da önemli olduğu belirtilirken, en az 3 yıldır Vodafone'da çalışanlara, 1-3 ay arasında ücretsiz izin verileceği belirtilmiş bulunuyor. Çalışanının dinlenme ihtiyacını göz ardı etmeyen şirket, çeşitli eğitim programları ile kariyer gelişimine de destek olacak. 

Türkiye’nin dijitalleşmesine ve diğer sektörlere yaygınlaşmasına katkıda bulunacak olan kararın, zamanla yaygınlaşacağı tahmin ediliyor. Esnek çalışma modelleri, planlamanın düzgün bir şekilde yapılması durumunda çalışanın daha verimli katkı sağlamasına olanak sağlayacağa benziyor. 

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Bakan Işıkhan esnek çalışma modelini açıklamıştı! İlk imzalar atıldı: İstedikleri yerden çalışacaklar

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