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Bakan Işıkhan 'Kötü haber' diye duyurdu! Memur maaşları düşecek

Bakan Işıkhan tarafından yapılan açıklamada CHP'nin itiraz etmesi sonucunda Anayasa Mahkemesi tarafından bir maddenin iptal edildiği belirtilirken, bu kazanımın toplu sözleşmeler üzerinden memurlara verilen hak ve kazanımlar ile alakalı olduğu açıklandı

Yayın Tarihi: 06.03.2024 18:01
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 18:01
Bakan Işıkhan 'Kötü haber' diye duyurdu! Memur maaşları düşecek

Sabah saatlerinde Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilen bir gelişme memur maaşlarında azalmaya mahiyet verecek. CHP'nin itirazında bulunduğu bir konu hakkında memur maaşlarına yönelik olarak yeni düzenlemede 345 TL kadar bir azalma yaşanacağı açıklandı. 

Bakan Işıkhan tarafından yapılan açıklamada CHP'nin itiraz etmesi sonucunda Anayasa Mahkemesi tarafından bir maddenin iptal edildiği belirtilirken, bu kazanımın toplu sözleşmeler üzerinden memurlara verilen hak ve kazanımlar ile alakalı olduğu açıklandı 

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İŞÇİ SENDİKASI ÖDEMELERİ İPTAL 

Bu haklar arasında ise ikramiye ek gösterge ve tazminat gibi birçok farklı kalem yer almaktaydı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamada CHP'nin itiraz etmesi sebebiyle kamu görevlilerinin maaşlarında bu ay ve sonrasında bir azalma olacağı belirtilirken, CHP'nin bu hamlesi ile alakalı olarak ''memur düşmanı'' benzetmesini yaptı. 

Bakan açıklamasında ''CHP zihniyeti memurların kazanımlarını Hedef alıyor'' dedi. Anayasa tarafından onay verilen Bu maddenin memurların hakkını koruması adına alınan bir önlem olduğu belirtilirken, iptal edilmesinin akabinde yaşanan maaş düşüş etkisinin giderilmesi adına çalışmaların devam edeceği belirtildi. 

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BAKAN IŞIKHAN MEMUR MAAŞININ AZALACAĞINI BELİRTTİ

CHP Genel Başkanı tarafından yapılan açıklamada ise karara tepki gösterildi. Hizmet kolunda sendikaların üyelerine yapılan 538 TL'ye Varan ödeme içeren toplu sözleşme kararının CHP tarafından yapılan başvuru akabinde iptal edildiği belirtilirken, bu rakam milyonlarca kamu görevlisi maaşında 345 TL'lik bir azalışı sağlayacak.

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