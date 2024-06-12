Bakan Şimşek, Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı ile görüştü! Türkiye için yeni ülke programı hazırlanıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Asya Altyapı Yatırım Bankası (AAYB) Başkanı Jin Liqun ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı yapılan ve yaklaşık bir saat süren bu görüşme sonrasında, Türkiye'nin kalkınma hedefleri ve AAYB'nin destekleri üzerine önemli açıklamalar yapıldı.



Türkiye ve AAYB Arasında Güçlü İşbirliği

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin AAYB'nin kurucu üyesi ve 10. büyük sermayedarı olduğu hatırlatıldı. Görüşmede, Türkiye'nin sürdürülebilir altyapı projeleri, uluslararası bağlantı yolları, dijital ve yeşil dönüşüm gibi öncelikli alanlarda finansman sağlanmasına devam edilmesi konusunda mutabakata varıldı. Bu doğrultuda, önümüzdeki 3 yılı kapsayacak olan AAYB’nin ilk Ülke Programı çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

AAYB’nin Türkiye'ye Desteği

AAYB, bugüne kadar Türkiye'ye 4,5 milyar dolar finansman sağlamış durumda. Bakanlık, bankanın tüm üyeleri için ulaştırma ve enerji başta olmak üzere birçok sektörde kalkınma projelerine sağladığı finansman tutarının 50 milyar doları aştığını belirtti. Bu finansman, Türkiye'nin kalkınma projelerine uyumlu şekilde devam edecek.

Açıklamada, "Bu durum, uluslararası finansal kuruluşların kararlılıkla uyguladığımız makroekonomik politikalarımıza duyduğu güvenin bir tezahürüdür." ifadesine yer verildi. Bu açıklama, Türkiye’nin uluslararası finansal kuruluşlar nezdinde güvenilir bir yatırım ülkesi olduğunu gösteriyor.

Bakan Şimşek'ten Sosyal Medya Açıklaması

Görüşme sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Şimşek, "Kurucu üyesi olduğumuz Asya Altyapı Yatırım Bankası’nın (AAYB) Başkanı Sayın Jin Liqun’u Bakanlığımızda ağırladık. Kalkınma önceliklerimize destek veren Banka, kurulduğu 2016’dan bu yana ülkemize 4,5 milyar dolar finansman sağlamıştır. Görüşmede önümüzdeki 3 yılı kapsayan AAYB’nin ilk Ülke Programı hazırlıklarını başlattık. Güçlü ekonomi programımızla uluslararası finansal kuruluşların yatırım yaptığı önde gelen ülkelerden olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurucu üyesi olduğumuz Asya Altyapı Yatırım Bankası’nın (AAYB) Başkanı Sayın Jin Liqun’u Bakanlığımızda ağırladık.



Kalkınma önceliklerimize destek veren Banka, kurulduğu 2016’dan bu yana ülkemize 4,5 milyar dolar finansman sağlamıştır.



Görüşmede önümüzdeki 3 yılı kapsayan… pic.twitter.com/rY1uDIuTgP — Mehmet Simsek memetsimsek Haziran 12, 2024

Türkiye, güçlü ekonomi programıyla uluslararası finansal kuruluşların yatırım yaptığı önde gelen ülkelerden biri olmayı hedefliyor. AAYB ile yapılan işbirliği, bu hedef doğrultusunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma projeleri, dijital ve yeşil dönüşüm gibi önceliklerine yönelik çalışmaların, AAYB’nin desteğiyle daha da hız kazanacağı öngörülüyor.

