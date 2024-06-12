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Bugün ve yarın harekete geçen kazanacak! Bedava bayram alışverişi hizmeti başladı

Halkbank tarafından da Kurban Bayramına özel olarak Bayram haftasının sonuna kadar geçerli olan kampanyayı duyururken, yapılan alışverişlere geri iade fırsatı, alınan ürünün daha ucuza gelmesini sağlıyor.

Yayın Tarihi: 12.06.2024 08:51
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 08:51
Bugün ve yarın harekete geçen kazanacak! Bedava bayram alışverişi hizmeti başladı

Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Kurbanlık alma telaşesinin yanı sıra öte yandan bayram ihtiyaçlarının giderilmesi adına da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Hal bu iken maaşlarınızı henüz almamış ve bayram sonunda alacak birey, bu ihtiyaçlarının karşılanması adına bankalar tarafından sunulan fırsatları takip ediyor. Halkbank tarafından da Kurban Bayramına özel olarak Bayram haftasının sonuna kadar geçerli olan kampanyayı duyururken, yapılan alışverişlere geri iade fırsatı, alınan ürünün daha ucuza gelmesini sağlıyor. 

HALKBANK BAYRAM KAMPANYASI

Halkbank Paraf Kart sahiplerinin hak sahibi olacağı kampanya 1 Hazrain'da başlamış iken 23 Haziran tarihinde son bulacağı belirtildi. Belirlenen tarihler aralığında kartı ile alışveriş yapan müşteri her 750 TL harcamasına 40 T kazanacak iken toplmada 400 TL kazanma imkanı sağlanacak. Hergün yapılan alışverişin ilkinin dahil olacağı kampanyada tam ödeme alabilmek için bugün ve yarın harekete geçilmesi gerekiyır. 10 güne yapılan alışverişlerde bu kazanç sağlanıyor. 

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ÖDÜL yazıp 3404'e mesaj gönderilerek dahil olunabilecek kampanyaya bankanı mobil uygulaması üzerinden de dahil olunması zorunluluğu mevcut iken market, restoran, giyim ve elektronik mağazalarından yapılacak olan alışverişlerde kampanya geçerli olacak. 

Kampanya kapsamıdna kazanılan 400 TL, parafpara olarak ödenebilecek iken kazanılan puanlar istenilen alılverişte kullanılması hakkı sağlanacak. Hemen bankaya kayıtlı cep telefonu üzerinden kayıt işlemini gerçekleştiren müşteri, her harcamasına ek ödeme alıyor. 

Emekli, çalışan fark etmeksizin her bireyin faydalandığı kampanyada hak sahibi olunan ödemeler, yapılan harcamamın hemen akabinde yapılırken, bankanın 400 TL hediyesi ile bedava alışveriş imkanı da doğacak. Banka tarafından bir çok kampanya hazırlanırken, özellikle de bayrama özel kampanyaların, bayram eksiklereinin giderilmesi konusunda öncülük edweceği tahmin ediliyor. 

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