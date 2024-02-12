Kredi faizini kendi belirlemek isteyenler müjde! 50.000 TL'ye ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Acil ödemesi olan, borçlarını bir araya toplamak isteyen vatandaşa özel bankalar kapılarını sonuna kadar aralıyor. Özellikle de yeni yıl zamlarından nasibini alan müşterilerine özel ya da yeni müşterilere özel bankalar bir çok kampanya hazırlıyor. Müşteriler bireysel ve KOBİ olarak değerlendiriliyor. Bireysel ihtiyaç kredi kampanyalarına ne kadar yoğunluk varsa KOBİ fırsatlarına da aynı oranda başvurular yapılıyor.

KOBİ'ler ister yeni olsun ister eski eski işletmeci olsun fark etmeksizin eksik giderme ya da borç ödeme adına bankalar tarafından sunulan fırsatları değerlendirmek isteyebilir. Akbank'ta düzenlediği kampanyalar ile diğer bankalardan bir sıfır önde olmaya sağladığı kampanyalar ile hak kazanmış gibi duruyor.

Hayallerini gerçekleştirmek isteyen vatandaş bankalara yönelebiliyor. Bu kapsamda bu ihtiyaçlarını kredilerden karşılama ihtiyacı duyarken yüksek faiz oranları ile birlikte katı ödeme planları da artı bir yük olarak gelebiliyor. Akbank tarafından Özellikle de KOBİleri yakından ilgilendiren yeni bir kredi kampanyası başlamış bulunuyor. Gönlüne göre öde kampanyası hayallerini gerçekleştirmek isteyen, borcunu ödemek isteyen ya da acil eksiklerini gidermek isteyen müşterinin tercih sebebi olabiliyor.





AKBANK'TAN KOBİYE ÖZEL KREDİ

Başlatılan kampanya müşteriye çok cazip gelmekte. Çünkü kredi çekerken faiz oranını kendisi belirleyen müşteri ödeme planını da kendi belirleyebiliyor.

AKBANK GÖNLÜNE GÖRE KREDİ KAMPANYASI

Akbank'ın Gönlüne Göre Öde Kredi kampanyası KOBİ'leri ilgilendirmekte. Kredi tutarı ve vadesini müşteri kendisi seçebilmektedir. Akbank tarafından yapılan açıklamada 50.000 TL'ye kadar olan kredi başvuruları için geçerli olacağı bildirilmiş bulunuyor. Kampanya ile alakalı olarak 3 farklı faiz oranı arasında müşteri kendi bütçesine uygun olanı seçme imkanına ulaşıyor.





GÖNLÜNE GÖRE ÖDE KREDİ FAİZLERİ

Faiz oranı ve ödeme planını müşteri kendi bütçesine göre belirlerken piyasanın en düşük faiz oranından faydalanma imkanı da sağlayabilmektedir. Her ay ödenecek taksit tutarını ve faiz tutarını önceden görebileceğiniz gibi mobil uygulama ya da internet şubesi üzerinden kolayca başvuru yapılabilmektedir.

Aylık eşit taksitli olarak, 2 ayda bir taksitli olarak, 6 ayda bir taksitli olarak, 3 ay ödemesiz dönem aylık eşit taksitli olarak, 6 ay ödemesiz dönem aylık eşit taksitli olarak ya da son taksit balon ödemeli seçeneklerinden birini kendi bütçenize göre belirleyip seçebilirsiniz. Akbank tarafından sağlanan bu esnek ödeme seçenekleri KOBİlerin nakit akışını hızlandırmayı hedeflemektedir. Bu sayede KOBİ ihtiyaçlarına uygun bir çözüm yolu üretebilmektedir.