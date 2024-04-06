Bist 100
8.945,8 1%
DOLAR
31,96 -0,04%
EURO
34,71 0,19%
ALTIN
2.349,58 -0,08%

Bakanlık açıkladı! Gece gece Ziraat Bankası hesaplarına aktarıldı

Ay ay hak sahiplerinin hesaplarına yeni destek ödemeleri aktarılmaya devam ediyor

Yayın Tarihi: 06.04.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 11:36
Bakanlık açıkladı! Gece gece Ziraat Bankası hesaplarına aktarıldı

Devlet tarafından bir çok bakanlık aracılığı ile düzenlenen programlar kapsamında ödemeler devam ediyor. Gerek dar gelirliyi gerekse de üreticiyi yakından ilgilendiren destekler Aile Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı tarafından sağlanıyor. Ay ay hak sahibi bireyin hesabına aktarılan tutarlar ile alakalı açıklamalar yapılmaya devam ederken, hesaplara aktarılma tarihleri de belirtiliyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından geçtiğimiz gün akşam saatlerinde müjdeli haber verildi. Yumaklı sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı duyuruda Çiftçilere yönelik destek ödemelerinin geçtiğimiz akşam saatlerinde hesaplara aktarıldığını belirtti.

tll

Çiftçilere yönelik 2 milyar 477 milyonluk tarımsal destek ödemesi hak sahibi çiftçinin hesabını aktarıldı. Yumaklı tarafından yapılan paylaşımda Mazot ve gübre desteği kapsamında 2 milyar 393 milyon 722 lira, Balıkçılık desteği için 70 milyon 407.750 lira hesaplara toplam aktarım sağlanırken, hayvan gen kaynakları desteği olarak da 13 milyon 815 liranın ayrıldığı belirtildi.

tll

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ 5 NİSAN

Tarımsal üretimde en önemli girdilerden olan Mazot ve gübrenin maliyetinin hafifletilmesi amacıyla Mazot ve gübre desteği bakanlık tarafından sağlanmaktadır. Destek tutarı ise alan ve gübrenin kullanım miktarına göre şekillenmektedir. Küçük ölçekli Balıkçılık desteği ise Balıkçıların gelirlerini arttırmak ve sektörün ilerlemesini sağlamak amacıyla verilmektedir. Balıkçı teknelerini büyüklüğüne ya da balık miktarına göre destek ödemek tutarı belirlenmektedir .Hayvan gen kaynakları desteğinde ise nesli tehlike altında olan hayvan ırklarının korunması adına destek ödemesi yapılmaktadır

İLGİLİ HABERLER

Saniyeler içinde 36 beden görünmek mümkün! Bu tüyoları bilenin diyete ihtiyacı yok

Saniyeler içinde 36 beden görünmek mümkün! Bu tüyoları bilenin diyete ihtiyacı yok

EYT'yi kaçırana eksik primle emeklilik kapısı aralandı! SGK'ya tek başvuru sorunu çözecek

EYT'yi kaçırana eksik primle emeklilik kapısı aralandı! SGK'ya tek başvuru sorunu çözecek

Başvurana 10.000 TL-15.000 TL-20.000 TL destek: Bu sefer herkese ödenecek

Başvurana 10.000 TL-15.000 TL-20.000 TL destek: Bu sefer herkese ödenecek

Saat 09.00-17.00 arası sakın dışarı çıkmayın! O illerde camı kapıyı sıkı sıkı kapatın

Saat 09.00-17.00 arası sakın dışarı çıkmayın! O illerde camı kapıyı sıkı sıkı kapatın

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
2
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
3
Akbank füze bağladı! Mart bitmeden 37.100 TL promosyon ödüyor
4
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük maaş alana 10 bin lira bayram ikramiye tarih netleşti
5
Cebinde Ziraat Bankkart'ı olan hemen başvursun! Hesaplara 1000 TL Ramazan hediyesi verilecek
6
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı
7
SSK, Bağ-kur'luya Nisan maaş müjdesi! Emekli ikramiyesi ile fark ödemesi kararı çıktı! 18.333 TL maaş yatacak

Ne kredi ne nakit avans! Nakit derdini ortadan kaldıracak 'Artı Para' fırsatı Akbank'tan

Bankadan para çekip yatıranlar dikkat! 4 Nisan'dan itibaren limit değişti

Başvurana 10.000 TL-15.000 TL-20.000 TL destek: Bu sefer herkese ödenecek

Saniyeler içinde 36 beden görünmek mümkün! Bu tüyoları bilenin diyete ihtiyacı yok

Asgari ücretle çalışana haber var! TCMB'den hükümete çağrı Asgari ücrete zam planları...

Aşkta işi yaver giden 2 burç! Onlar sevdikleri gibi seviliyorlar

Bakanlık açıkladı! Gece gece Ziraat Bankası hesaplarına aktarıldı

Acil koduyla açıklandı! 100.000 TL'de geri ödeme tutarları gece yarısı değişti

Saat 09.00-17.00 arası sakın dışarı çıkmayın! O illerde camı kapıyı sıkı sıkı kapatın

EYT'yi kaçırana eksik primle emeklilik kapısı aralandı! SGK'ya tek başvuru sorunu çözecek

Milyonlarca ev sahibine bizzat bakan duyurdu! Sadece 3 gün süreniz kaldı

Bu tariften daha kolayı yok! 10 dakikada hazır şipşak tiramisu tarifi