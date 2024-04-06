Bakanlık açıkladı! Gece gece Ziraat Bankası hesaplarına aktarıldı

Devlet tarafından bir çok bakanlık aracılığı ile düzenlenen programlar kapsamında ödemeler devam ediyor. Gerek dar gelirliyi gerekse de üreticiyi yakından ilgilendiren destekler Aile Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı tarafından sağlanıyor. Ay ay hak sahibi bireyin hesabına aktarılan tutarlar ile alakalı açıklamalar yapılmaya devam ederken, hesaplara aktarılma tarihleri de belirtiliyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından geçtiğimiz gün akşam saatlerinde müjdeli haber verildi. Yumaklı sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı duyuruda Çiftçilere yönelik destek ödemelerinin geçtiğimiz akşam saatlerinde hesaplara aktarıldığını belirtti.





Çiftçilere yönelik 2 milyar 477 milyonluk tarımsal destek ödemesi hak sahibi çiftçinin hesabını aktarıldı. Yumaklı tarafından yapılan paylaşımda Mazot ve gübre desteği kapsamında 2 milyar 393 milyon 722 lira, Balıkçılık desteği için 70 milyon 407.750 lira hesaplara toplam aktarım sağlanırken, hayvan gen kaynakları desteği olarak da 13 milyon 815 liranın ayrıldığı belirtildi.





TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ 5 NİSAN

Tarımsal üretimde en önemli girdilerden olan Mazot ve gübrenin maliyetinin hafifletilmesi amacıyla Mazot ve gübre desteği bakanlık tarafından sağlanmaktadır. Destek tutarı ise alan ve gübrenin kullanım miktarına göre şekillenmektedir. Küçük ölçekli Balıkçılık desteği ise Balıkçıların gelirlerini arttırmak ve sektörün ilerlemesini sağlamak amacıyla verilmektedir. Balıkçı teknelerini büyüklüğüne ya da balık miktarına göre destek ödemek tutarı belirlenmektedir .Hayvan gen kaynakları desteğinde ise nesli tehlike altında olan hayvan ırklarının korunması adına destek ödemesi yapılmaktadır