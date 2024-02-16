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Bakanlık ihtiyaç sahibi ailelere 1250 TL dağıtacak! O kişilerden olmak için bu koşul gerekli

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şubat ayının ortalarına gelinirken sosyal yardım hak sahibi vatandaşlarının hesaplarına aktarılacağı belirtildi. Önceki aylarda ödeme takvimi ele alınarak aile destek paketi oluşturuldu. ,

Yayın Tarihi: 16.02.2024 23:30
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 23:30
Bakanlık ihtiyaç sahibi ailelere 1250 TL dağıtacak! O kişilerden olmak için bu koşul gerekli

Hane içerisinde bulunan kişi başına düşen aylık gelire göre 850 TL ve 1250 TL aralığında ödeme yapması beklenmektedir. Aile destek paketi ödemelerinde dair şubat ayı ortalarına gelindiğinde araştırmalar yapıldı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş dün itibariyle aile destek paketi ödemelerini duyurdu. Farklı sosyal yardımların ayrıntıları üzerine ilişkin araştırmalar yapıldu.

2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ
Bakanlık şubat ayında aile destek paketi içeriğinde hane içerisinde kişi başına düşen gelir üzerinde 850 TL ve 1250 TL arasında değişkenlik gösteren aile destek paketi hesaplara aktarılmaktadır. sosyal medya üzerinden yapılan paylaşım ile kamuoyuna bilgi verilerek Şubat ayı aile destek ödemeleri yapılmaktadır.
Sosyal refah paylaşımları önde tutularak bakış açısıyla güçlü sosyal yardım sistemimize kararlı ve etkin şekilde yürütüleceğine devam edildi. Türkiye Aile Destek Programımıyla beraber ihtiyaç sahiplerine bu ay toplam 4 milyar TL destek verildi.

aile destek programı
ŞUBAT AYI SOSYAL YARDIM ÖDEME TARİHLERİ
1250 TL'ye kadar varan aile destek paketi ödemelerinin sağlanmasıyla beraber araştırmalar gerçekleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şubat ayında sosyal ve ekonomik destek ödemeleriyle evde bakım maaşlarına hesaplara aktarılır. Yüzde 50'ye yakın oranda zam yapıldığında 15 Şubat civarında zamlı ödemelerin hesaplarına aktarılma durumunda bakanlık resmi internet sitesinden ve sosyal medya üzerinden yayınlanarak bilgilendirme açıklaması yapıldı.

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