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Bakanlık onayladı! Kafe ve restoranlara dev vergi zammı geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kafe ve restoranlara yeni zam geliyor. Dışarıda vakit geçirmek artık iyice zorlaşıyor.

Yayın Tarihi: 17.04.2024 08:57
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 08:57
Bakanlık onayladı! Kafe ve restoranlara dev vergi zammı geliyor

En son yeni yılda yapılan KDV oranlarındaki düzenlemenin akabinde Mayıs ayında da uygulamaya sokulmak üzere yeni KDV düzenlemesinin devreye gireceği Maliye Bakanlığı tarafından açıklandı. Yapılan açıklama kapsamında bu oran uygulamasının kafe restoranlarda geçerli olacağı belirtilirken, müşteriye zam olarak geri döneceği tahmin ediliyor.

Son dakika haberlerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulamaya sokulacak olan yeni bir düzenleme gündemi çıktı. Lokanta ve cafelerde KDV oranlarının arttırılacağı açıklaması yapılırken Resmi Gazete'de yayınlanması akabinde yürürlüğe gireceği ve tüm yiyecek ve içecek hizmeti sunan İşletmeleri etkileyeceği belirtilmiş bulunuyor.

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CAFE RESTORANLARA UYGULANACAK KDV ZAMLARI

Bakanlık tarafından sunulan değişikliğin yaşanacağı taslağa göre KDV tebliğlerinde yer alan Cafe ve restoran gibi yerlerde uygulanacak KDV oranlarının artışı şu şekilde sağlanacak.

• Cafe pastane ve lokantalarda %8 olan KDV oranı %10'a yükselecek

• Alkollü içki satan işletmelerde %18 olan KDV oranının yüzde 20'ye çıkartılacağı belirtilirken

• Gazino, bar, birahane, taverna gibi yerlerde de uygulanan KDV oranı%18'den %20'ye çıkacak.

Artan enflasyon rakamlarının düzene sokulması ve maliyetlerin finanse edilmesi gibi sebeplerle KDV artışının yapılacağı belirtilirken, oranların eşitlenmesi ve farklı sektörler arasındaki eşitsizliğin giderilmesi hedefleniyor. KDV zammının direkt olarak yiyecek ve içecek fiyatlarını arttırması bekleniyor. Zaten yıl başı zamları ve artan enflasyon rakamları sonrasında dışarıda eğlenceye gitmeye korkan vatandaş için bu durum olumsuz etki yaratacağa benziyor. KDV oranlarının arttırılması mali kaynak sağlayabilecek iken uzun vadede tüketicinin olumsuz etkileneceği ve işletmeleri de zora sokacağı tahmin ediliyor.

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