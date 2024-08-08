Bakanlıktan dev destek müjdesi sabah 09.00’da başladı: 3-8 yıl vade ile 330 bin TL- 240.000 TL verilecek

Devlet tarafından bakanlıklar aracılığı ile bir çok destek imkanı sağlanıyor. Gerek karşılıksız verilen destekler gerekse de kredi imkanları, hak sahibi olan kesime büyük katkı sağlamayı hedefliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da ay ay destekler alakalı olarak revizeler sunulurken, besicilik ve üretim yapan çiftçiye yönelik ÇKS destekleri sağlanıyor. Bu destekler her Cuma belli kategoriye ödenirken bakanlık tarafından yapılan yeni açıklamada yeni destek ile alakalı başvuruların başladığı belirtiliyor.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ortaklaşa çalışmaları ile birlikte başvuruya açılan yeni destekten Orman Köylüleri faydalanacak. Orman köylülerinin ekonomik kalkınmalarına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Orköy kredileri ile alakalı olarak bakanlık başvuru şartları ve detayları açıklandı. Ormanların korunması ve geliştirilmesinin ilk hedef olduğu belirtilen programda üretim yapan köylünün yaşam standartlarının arttırılması hedefleniyor. Bu kapsamda faizsiz kredi ve hibe ödemesi yapılacak.





En az bir yıl boyunca belirli bir köyde ikamet eden orman köylülerini ilgilendiren söz konusu programa başvurabilmek adına bazı ekstra şartlar da mevcut. Kooperatiflere ve üst kuruluşlarına da açık olan başvurulardan, daimi işçi, memur veya esnaf olan kişiler faydalanamıyor.

Hibe ve faizsiz kredi destekleri 2024

2024 yılı içerisinde bir çok bakanlık ilgili kişilere faizsiz kredi ve hibe desteği ödemesi yapabiliyor. Ferdi kredi desteği çerçevesinde 3 yıldan 7 yıla kadar vade ile kredi imkanı faizsiz geri ödeme seçeneği ile sunuluyor. Sosyal kredilerde ise, dam örtülüğünden güneş enerjisi sistemlerine kadar birçok alanda destek sağlanıyor. Ekonomik kredi destekleri ise tarımsal alanda faaliyet gösterenleri ilgilendiriyor. Örneğin, besi koyunculuğu için 330 bin TL, seracılık için ise 240 bin TL’ye kadar destek veriliyor.

Kooperatiflere yönelik desteklerde geri ödeme vade süresi 3-8 yıl arasında değişkenlik gösteriyor. Başvurular, e-devlet üzerinden gerçekleştirilebilirken, Orman köylüleri ve kooperatiflere özel olarak hazırlanan bu destek için başvurular bugün başlıyor.