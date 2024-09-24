Bakanlıktan dev müjde! Yüzde 60 hibe ile 500.000 TL ödeme yapılacak!  

Engelli bireylerin istihdamına yönelik olarak işverene teşvik etmek amacıyla bir çok destek sağlanıyor. Bakanlıkların ortaklaşa çalışmaları ile hayata geçirilen yeni destek programında Korumalı İşyeri Destek Projesi de bu amacı güdüyor Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Korumalı İşyeri Destek Projesi, engelli bireylerin istihdamına yönelik önemli bir adım olarak bilinirken, bu proje sayesinde, korumalı işyerleri kuruluş ve işletme süreçlerinde önemli destekler alarak daha sürdürülebilir hale gelmesi hedefleniyor. Engelli çalışanların işgücü piyasasında yer almasını sağlayan bu destek ile sosyal hayatın da desteklenmesi sağlanıyor.

KORUMALI İŞYERİ PROJESİNİN AMACI

Korumalı İşyeri Desteği Projesi, engelli istihdamını desteklemek ve engelli bireylerin çalışma hayatına dahil olması amacı ile sağlanmaktadır. Proje kapsamında, Korumalı İşyeri Statü Belgesi alan işletmelerin, en az %40 oranında zihinsel veya ruhsal engelli çalışan istihdamı durumunda bazı desteklere hak sahibi olabilmektedir. İş hayatına atılmak konusunda sıkıntı yaşayan engelli bireyin hayata geri kazandırılması hedef edinilmektedir.

KORUMALI İŞYERİ OLMAK NE DEMEKTİR

İşverene belli başlı şartları taşıması durumunda bir çok destek sağlanmaktadır. Korumalı işyerleri, engellilere özel olarak düzenlenmiş çalışma ortamı anlamına gelmekte iken bu işyerleri engellilerin yeteneklerini kullanarak topluma katılmalarını ve ekonomik bağımsızlık kazanmalarını sağlama amacını taşımaktadır.

KORUMALI İŞYERİ PROJESİ DESTEKLERİ

Korumalı işyeri projesi kapsamında bir çok destek sağlanmaktadır. Projeye dahil olan işletmelere, kuruluş sermaye desteği olarak %60 hibe oranı ile 500.000 TL'ye kadar destek verileceği konusunda güncelleme geçtiğimiz gün sunulmuş bulunurken, toplamda 3 kalemde destek sağlanmaktadır.

• Kuruluş Sermayesi Desteği: Korumalı işyerleri, kuruluş aşamasında ihtiyaç duyacakları makine, ekipman ve diğer malzemeleri satın almak için en fazla 500.000 TL hibe alabileceği belirtilmiş bulunuyor. Açıklanan bu destek sayesinde şartları taşıyan işveren işletmesinin daha da gelişmesini sağlamaktadır.

• Ücret Desteği: Korumalı işyerlerinde çalışan engelli işçilerin ücretleri, ilk bir yıl boyunca brüt asgari ücret üzerinden devlet tarafından karşılanıyor. Bu sayede işverenlerin mali yükü hafifliyor ve engellilerin istihdamı teşvik ediliyor.

• İşletme Giderleri Desteği: Kurulan işletmelere, ilk bir yıl boyunca su, elektrik, ısınma gibi işletme giderlerinin %60'ı devlet tarafından karşılanıyor. Bu destek, işletmelerin daha rahat bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlıyor.

KORUMALI İŞYERİ OLMA ŞARTLARI

Proje kapsamında desteklenen işletmelerin, aldıkları destekleri en az üç yıl süreyle sürdürmeleri zorunluluğu bulunmaktadır. 3 sene olarak belirlenen süre içerisinde Korumalı İşyeri Statü Belgesi’nin geçerli olması gerekliliği mevcut iken işletmenin işletimine devam etmesi ve bunun da ispatlanması durumu mevcuttur.

Öte yandan işletmenin en az %50 oranında engelli istihdam etmesi ve en az %40 oranında zihinsel veya ruhsal engelli çalıştırması zorunluluğu da açıklanmıştır.

KORUMALI İŞLETME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Korumalı İşyeri Destek Projesi'ne başvurmak isteyen işletmeler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden istenen bilgileri girerek online başvuruda bulunabilecektir. Öte yandan İŞKUR üzerinden de başvurular tamamlanabilmektedir.