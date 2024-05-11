Bakanlıktan sil baştan konut hibesi: 100.000 TL'ye kadar ödeniyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ekonomik sıkıntılarla mücadele eden birey ya da aileler için desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Belli başlı kalemlerde sağlanan bu destekler tek seferlik ya da aylık maaş olarak sağlanabiliyor. Özellikle de tek seferlik ödeneler yüksek tutarda olabilirken, maddi durum kriteri, engel kriteri, yalnız yaşama ve sosyal sigorta gibi şartlar göz önünde bulunduruluyor. Bakanlık tarafından ihtiyaca göre şekillenen çeşitli hibe ve destek ödemeleri bulunuyor. Konut edinme hayali kuran düşük gelirli ailelere yönelik olarak başlatılan konut programında tadilat ve ev desteği sağlanıyor. özellikle konut sahibi olmayanlar ve dul kadınlar için uygulamaya alınan bu kararda oturulmayacak kadar eski evler için tadilat ve onarım tutarı ödeniyor.





Aile Bakanlığı tarafından bu yeni program ile 35.000 TL’den başlayıp 500.000 TL’ye kadar değişen miktarlarda maddi yardım imkanı sağlanıyor. Ev satın almak, sahibi olduğu arsaya konut yapmak ya da mevcut oturulamayacak derecedeki eski konutunu yenilemek adına sağlanan destekleri için başvurular Aile Bakanlığına bizzat ya da e-Devlet üzerinden tamamlanabiliyor.

DUL KADINLARA EK YARDIM

Hayatta çocuklarına bakma sorumluluğunu yalnız üstlenmek durumunda kalan Üç veya daha fazla çocuğu olan ve eşi vefat etmiş kadınlara 500.000 TL'ye varan ev desteği sağlanıyor.





HANE ONARIM DESTEĞİ

Evlerini onarmak isteyenler için Bakanlık, çeşitli seviyelerde finansal yardım paketini sunmuş bulunuyor. Onarım desteği adı altında 35.000 YL- 100.000 TL onarım yardımı yapılırken, prefabrik ev yapımı için de 300.000 TL'ye kadar destek sağlanabiliyor.

Yukarıdaki desteklerden faydalanmak isteyen bireyin en az bir yıldır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın hizmet verdiği bir bölgede ikamet etmeleri zorunluluğu mevcut iken haneye giren maaşın kişi başına düşen tutarının asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. Sağlıklı yaşam koşullarına sahip bir konutları olmaması gereken başvurular, Aile Bakanlığı aracılığı ile tamamlanıyor.