Banka hesabı olanlar eyvah diyecek! Bunu yapanın cebinde para bırakmayacak ceza!

Danıştay vergi suçlarıyla mücadeleye ilişkin önemli bir karar aldı. Banka hesaplarını başkalarının kullanmasına izin verenler yandı. Vergi müfettişleri bunları tek tek araştırmaya başladı.
Danıştay, banka hesaplarını başkalarının kullanmasına izin verenlere vergi cezası verileceğini duyurdu. Bu tür işlemlerin artık vergi cezası gerektirdiğini vurguladı. Vergi müfettişlerinin konuyu tek tek araştırmaya başladığı belirtildi.
Ekonomim gazetesi yazarı Abdullah Tolu'nun haberine göre Maliye, banka hesaplarını başkalarının kullanmasına izin verenleri "komisyonculuk faaliyeti" olmakla suçluyor ve vergi süreci başlatıyor.
Hükümetin kararı, vergi suçlarından suçlu olanları cezalandırmaya yönelik tedbirler getirdi. Bu tür suçlar hapis ve para cezasıyla cezalandırılır.
Suç Gelirlerinin Aklamasının Önlenmesi Kanunu'na göre vergi müfettişleri suç işleyen kişileri MASAK'a bildiriyor ve suç raporu gönderiyor.
Failler hapis veya para cezasıyla cezalandırılıyor ancak vergi mükellefi sayılıyor ve banka hesapları inceleniyor.
Şüpheli para transferleri ve komisyon gelirleri tespit edildiğinde ilgililere vergi cezası kesiliyor.