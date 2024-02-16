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Emekliye, kadına dev destek! 1.000 TL ve 500 TL her ay ödenecek

Hayat şartlarının negatife doğru ilerleyiş sergilemesi en çok emekli ve dar gelirli kesimi etkilemeye devam ediyor. Bu konuda hükümet ve belediyeler desteklerini sürdürüyor

Yayın Tarihi: 16.02.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 11:44
Emekliye, kadına dev destek! 1.000 TL ve 500 TL her ay ödenecek

Hayat şartlarının negatife doğru ilerleyiş sergilemesi en çok emekli ve dar gelirli kesimi etkilemeye devam ediyor. EN düşük emekli maaşı alan birey bir de kirada oturuyorsa dar gelirlş olarak tanımlandığı şu günlerde gerek hükümet gerekse de belediyeler tarafından çeşitli sosyal destek müjdeleri verilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde Bakan şıkhantarafından yapılan açıklamada emekli için 2024 yılında uygulamaya sokulacak olan bir çok sosyal yardım projesi için çalışmaların başlatıldığı belirtilmişti. Yapılan açıklamalarda kira desteği ve doğalgaz desteği gibi bir çok desteğin emekliye ağlanacağı açıklandı.

Hükümetin sağladığı destekler sorasında gün gün belediyelerden de destek ödemeleri ile alakalı gelişmeler yaşanıyor. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye başkanları ve başkan adayları da emekliye sosyal destek konusunda önemli adımlar atarken, Mezitli Belediyesi'nden de son dakika destek açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada belediye sınırları içerisinde yaşayan emekliye 500 TL her ay destek sağlanacağı belirtildi.

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EMEKLİYE SOSYAL DESTEK

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçe belediye sınırları içinde yaşayan emekliye verilecek olan desteği müjdeledi. Cumhuriyetimizin 100. yılında da emekliye bin lira ikramiye ödemesi ile emekli dostu belediye olarak bilinen Mezitli Belediyesi kadınlara sağladığı destekler ile de ön plana çıkıyor.

KADINA BİN LİRA DESTEK

Dul ve Yetim maaşı alan kadınlara yönelik bir süredir bütçe çalışması yapan Mezitli Belediyesi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada dul ve yetim maaşı alan kadınlara aylık 1000 lira destek ödemesi yapacaklarını belirtti.

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Mezitli de ikamet eden ve dul yetim maaşı 8000 TL'nin altında olan tüm kadınların bu destekten faydalanabileceği açıklaması belediye başkanı Tarhan tarafından açıklandı. Mezitli Belediyesi'nden söz konusu destek ile alakalı yapılan açıklama da kadınların bu destekten faydalanması için nüfus cüzdanı ve gelir belgeleri ile birlikte belediye binalarına başvuru yapmasının yeterli olduğu belirtildi.

Yapılacak olan bu sosyal destekler ile birlikte ülke geneli sağlanan sosyal destekler ile alaklı detaylar da merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal yardımları tutarları ve ödeme tarihleri ile alakalı gün gün yeni açıklamalarını sunuyor. Şubat ayında kimi sosyal yardımlarında yüzde 50 oranında zamlı hali ile deneceği biliniyor

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