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Banka hesabı olanlara tek işleme 2 bin lira geri ödeme! Banka yeni kampanyayı patlattı

Bankaların Şubat ayı kampanyaları devam ediyor. Özellikle de geri ödeme kampanyaları çok tercih ediliyor

Yayın Tarihi: 20.02.2024 18:58
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 18:58
Banka hesabı olanlara tek işleme 2 bin lira geri ödeme! Banka yeni kampanyayı patlattı

KOBİ'lere devlet tarafından sağlanan bir çok destek olduğu gibi bankalar tarafından da sunulan bir çok kampanya bulunmaktadır. Özellikle de Küçük ve orta büyüklükteki işletme sahiplerine bankalar tarafından sunulan haklar, tercih edilebilirliği arttırmaktadır. Adına şirketi olan bireyin yakından ilgilendiği kredi kartına hizmet ya da ürün alımına sağlanan avantajlar gün gün artmakta iken Garanti Bankası tarafından sunulan Bonus Business kart avantajları da devam etmekte.

Şirket sahiplerine özel olarak hazırlanan bonus Business kart ile bir çok avantajdan faydalanılmakta iken, şirket ihtiyaçları ise bu sayede daha kolay karşılanmakta. Gerek harcamaya göre bonus imkanı sunan Garanti Bankası gerekse de KOBİ'lere özel sunduğu geri ödeme kampanyaları ile de tercih edilmektedir. Garanti Bankası ürünü olan Bonus Business Şubat ayı kampanyası ile dikkatleri üzerine çekmekte.

TL

KOBİ DESTEĞİ BAŞLADI

1 Şubat'ta başlatılan kampanyanın ay sonuna kadar devam edeceği açıklaması yapılırken, her 15.000 TL ve üzeri harcamaya 500 TL, toplam 2.000 TL indirim imkanı sunulacağı da bankanın resmi internet sitesindeki kampanyalar bölümünde yer almaktadır. Bonus Business kredi kartı sahibi KOBİ; 2 bin lira indirim kampanyasından faydalanabilmek için harcama yapmadan önce kampanyaya katılması zorunluluğu bulunmaktayken, ETICARET yazıp 3340'a SMS gönderilmesi ile kampanyaya dahil olunmakta.

KOBİYE ÖZEL KREDİ KARTI

Müşteri bazlı olarak başlatılan kampanyada 15.000 TL ve üzeri her alışverişe geri ödeme imkanı sağlanırken, kampanya süresince her müşteriye 2 bin liraya kadar indirim hakkı tanınmaktadır. Banka tarafından yapılan açıklamada; kampanyaya Garanti BBVA Troy Ticari kredi kartlarının dahil olduğu açıklanmıştır. Öte yandan ay sonuna kadar devam edecek olan kampanya sadece internetten yapılan harcamalar için geçerli olacağı da belirtilmiş bulunmaktadır.

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