Banka hesabında parası olanlar hemen bunu yapsın! O tarihten sonra hesaptaki tüm para silinecek

Türkiye’deki banka kullanıcıları arasında, hesap bakiyelerinin zamanaşımı sürecinde devri konusunda kaygılar artıyor. Ziraat Bankası’nın yapmış olduğu uyarı sonrasında, müşterilerin kendi banka hesaplarını gözden geçirmeleri ve zorunlu prosedürleri yerine getirmeleri büyük önem arz ediyor.

Bankalardaki unutulan paralar ve zaman aşımı sonrası farkına varılan hesaplar için itiraz yolları mevcut olsa da, anlaşmazlık durumlarında mevcut fonların geri alınması uzun bir süreç gerektirebilir.

Bu sebeple, bankalar tarafından müşterilere iletilen bilgilendirme mesajlarında, hesaplarını derhal kontrol etmeleri ve listelenen isimlerin vakit kaybetmeden gerekli işlemleri gerçekleştirmeleri konusunda ikazda bulunulmaktadır.

Ziraat Bankası, müşterilerine kritik bir hatırlatmada bulunmakta. Müşteriler, 90 günlük bir süre içinde gerekli işlemleri gerçekleştirmezlerse, hesaplarındaki bakiyelerini kaybedecekler. 15 Haziran 2024’e kadar ilgili başvuruları tamamlamayanların mevduatları, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından devralınacak.





ZİRAAT BANKASI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye’nin önde gelen finans kuruluşlarından Ziraat Bankası, müşterilerine hayati bir uyarıda bulunuyor. Bankacılık Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde, uzun süredir hareketsiz kalan hesaplar için son başvuru tarihi yaklaşıyor. Eğer siz de son on yıl içinde banka hesabınıza ilişkin herhangi bir işlem yapmadıysanız, dikkat! Hesabınızdaki varlıklarınızı kaybetmemek için belirlenen süre içinde harekete geçmeniz gerekiyor. Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir.

01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 8. maddesi gereğince bankaların, zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini şubat ayının başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir.

Zaman aşımına uğrayan hesaplar listesinde bilgileri bulunan müşterilerimizin en geç 15 Haziran 2024 tarihi mesai saati bitimine kadar hesaplarının yer aldığı şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde, zamanaşımına uğramış olan mevduat, emanet, hak ve alacakları yasa gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir."