Banka tek tek ödeyecek! Maaşlara her iki koldan yüzde 65 zam+ bölgesel zam onayı

2024 yılı zam toplantıları devam ediyor. Asgari ücretli, çalışan, memur, özel sektör, kurum kuruluş ve belediye zamları yavaş yavaş açıklanmaya devam ediyor. Düzenlenen Toplu İş Sözleşmeleri sonrasında çalışan için zam oranı açıklaması yapılırken, bankaların çalışanlarına sunduğu zamlar da merak konusu oluyor. Geçtiğimiz gün bankalar 2023 yılı detaylarını paylaşırken, diğer taraftan da mevcut zam oranlarını da açıklamış bulunuyor. Denizbank'ta 2024 yılı için çalışanlarına zam oranları ve yan haklarına ilişkin dzüenlenen toplantı sonuçlarını açıkladı.

Bankacılık sektöründeki zamlar da tek tek açıklanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Odeabank'ın enflasyon altında maaş zammı vermesi hüsranı devam ederken, bir çok bamka çalışanına yüzde 45-60 arası zam uygulamasını devreye aldıklarını açıkladı. Performans ve statüye göre değişkenlik gösteren zamlar en düşük yüzde 45 en tüksek de yüzde 60 civarında seyredeceği belirtildi.





Garanti, QNB, Akbank tarafından geçtiğimiz gün açıklaması yapılan ortalama yüzde 50 zam oranına istinaden Denizbank tarafından da aynı ortalama ile zam yapılmasına karar verildi. Odeabank çalışanlarını isyan ettirecek zam, çalışanı enflasyon karşısında ezdirirken, yıllık enflasyonun yüzde 60 üzerinde seyrettiği günümüzde yüzde 30-40 zam yapılması tepki ile karşılandı.

DENİZBANK'TA BÖLGESEL ZAM UYGULAMASI

Denizbank iller arası geçim indeksine odaklı olarak zam yaptıklarını belirtirken, İstanbul ve Anadolu için farklı zam oranları uygulamasını devreye soktu.

Denizbank'ta 2024 yılı için zam çalışmalarını hızlandırdı. Yapılan açıklamada ortalama zam oranının yüzde 50'yi geçtiği belirtildi. Her çalışanına özel sağlık sigortası hizmeti sunan banka poliçelerde artışa geçtiğini duyurdu. Poliçelere diş ve gözlük teminatı eklediği açıklaması yapılırken, yemek ücretlerini yüzde 65, yol ücretleri ve BES işveren katkı paylarını da yüzde 50 oranında arttırdığını belirtti.