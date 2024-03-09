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Bankada hesabı olanlara büyük şok! Haberi alan hemen kapattırıyor

Ünlü ekonomist, geçim zorluğu çeken vatandaşların kredi kartlarına ve bankaların verdiği ek hesaplara başvurduğunu belirterek, ek hesap kullananları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Türkiye’de yaşam maliyeti her gün yükselirken, vatandaşlar borçlanmaya mecbur kalıyor.

Yayın Tarihi: 09.03.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 10:35
Bankada hesabı olanlara büyük şok! Haberi alan hemen kapattırıyor

Türkiye’de gelir dağılımındaki adaletsizlik ve durdurulamayan fiyat artışları, vatandaşın geçinmesini zorlaştırıyor. Artık kredi kartları ve bankaların sunduğu ek hesaplar, temel gıda dahil birçok ürünü almak için kullanılıyor. Vatandaşlar, kredi kartlarını borç alma aracı olarak görüyor ve “bugünü kurtar yarını düşünme” anlayışıyla alışveriş yapıyor. Bu da vatandaşların geleceklerini ekonomik açıdan riske sokuyor.

Türkiye’de vatandaşlar kredi kartlarının yanında artık avans hesaplarına da başvuruyor. Son 1 yılda ek hesap kullananların sayısı 2 milyon kişi arttı. Bu hesaplardan çekilen para tutarı da ciddi bir şekilde yükseldi. Uzmanlar, ek hesapları kullanan vatandaşları, bu hesapların risklerine karşı uyarıyor.

Ekonomist Prof. Dr. Murat Ferman, Kanal D Haber’de ek hesap kullanan vatandaşların yaşayabileceği riskleri anlattı. Ferman, bu hesapları kullananların, ödeme yapamadıklarında faiz baskısı altına gireceklerini söyledi. Ödeme yapamama veya borcunu ödeyememe durumunda, faizlerin beklenenden çok daha fazla bir yük oluşturabileceğini belirten Ferman, bu durumun sonucunda vatandaşın kurtulması zor bir borç sarmalına girebileceğini ifade etti.

banka hesabı

AVANS HESAP (EK HESAP) NEDİR?

Avans Hesap, bankaların müşterilerine belirli bir limit kadar kredi tanımladığı vadesiz mevduat hesabıdır. Bu hesapla, hesabınızda para olmasa bile para çekebilir veya alışveriş yapabilirsiniz. Acil nakit ihtiyacınızı gidermek için Avans Hesap kullanabilirsiniz. Hesabınızda para olmadığı zamanlarda limitinize kadar para kullanabilirsiniz. Kullandığınız para ve süre için faiz ödemek zorundasınız. Avans Hesap, vadesiz mevduat hesabı gibi çalışır, ancak sürekli kredi olarak da görülür.

Avans Hesap, elektrik, su, doğalgaz, cep telefonu gibi faturalarınızı ve sigorta primleri, okul taksitleri gibi düzenli ödemelerinizi otomatik ödeme talimatı ile zamanında yapmanızı sağlar. Ayrıca, beklenmeyen nakit ihtiyaçlarınızı da karşılamak için size kolaylık sunar.

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