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Bankada parası olan dikkat! Bu getiri adeta cepleri şenlendirecek

Faiz oranlarının artışı kredi ve kredi kartlarına negatif olarak yansırken, bu kapsamda mevduat getirilerini de kat be kat arttırıyor.

Yayın Tarihi: 06.04.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 15:26
Bankada parası olan dikkat! Bu getiri adeta cepleri şenlendirecek

Bankada parası olan bireyi yakından ilgilendiren gelişmeler mevcut. Haziran ayından bu yana politika faizleri ay ay artışına devam ederken, Mart ayında yapılan 500 baz puan artışın faizlere yansıması da bir hayli yüksek oldu. Kredi ve kredi kartı borcu olan vatandaşı zorlayan bu artışlar, geri ödemelerin artmasına mahal verirken, bu kapsamda bankalarda mevduatı olan vatandaş için de durum pozitif olarak seyretmeye başladı. Yaz başında yüzde 20 seviyesinde olan mevduat hesap faizleri Nisan ayında yüzde 58'lere kadar ulaşmış bulunuyor. 

Mevduat faiz oranları yıllık olarak %64,30'a kadar yükselirken, mevduat yatırımı olan vatandaşa getiri olarak büyük bir zirve sağlamış bulunuyor. Dolarizasyonun azalması ve enflasyon baskıların hafiflemesi adına TL'nin güçlenmesi için uygulanan sıkı para politikaları kapsamında gelişmeler açıklanmaya devam ediyor. 

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100.000 TL - 500.000 TL GETİRİSİ

Faiz oranlarının yükselmesi tasarruf sahiplerinin cezbederken 100.000, 250.000 ve 500.000 TL yatırımı olan ve bunu mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyen vatandaş 32 günlük getirisini merak ediyor. Son açıklanan ve %50 olan politika faiz oranının oldukça üzerinde seyreden mevduat faiz oranları, bankada yatırımı olan birey tarafından fazla getiri anlamına geliyor.  

100 bin TL paranız varsa,ortalama 32 günde 5 bin 340 TL getiri elde edebilirsiniz.

250 bin TL paranız varsa, aynı süre için ortalama 13 bin 352 TL kazanabilirsiniz.

500 bin TL paranız varsa, 32 gün içinde 26 bin 703 TL gelir elde edebilirsiniz.

Bu kapsamda en yüksek getiri sunan bankaya yatırımını taşımak isteyen birey mevcut faiz oranlarını gün gün gözden geçiriyor. Bankalar yeni müşterilerine özel olarak başlattıkları mevduat hesabı kampanyalarında yüksek oranlar vererek yeni müşteri kazanmayı hedefliyor

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