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Bankadan 3.000 TL destek! Bu keyif ayakları yerden kesecek

Günümüzde akaryakıta yapılan zamlar her kalemden ödemeyi etkilerlen, özelliikle de sürücülerin gider masraflarını arttırmaya devam ediyor.Araç sahibi olan birey için bu masraflar kaçınılmaz olurken, yapılacak olan seyahatlerde aracı olmayan kişi, konforu yaşamak ve toplu taşımaya mecbur kalmamak adına araç kiralayabiliyor.

Yayın Tarihi: 11.07.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 14:23
Bankadan 3.000 TL destek! Bu keyif ayakları yerden kesecek

Günümüzde akaryakıta yapılan zamlar her kalemden ödemeyi etkilerlen, özelliikle de sürücülerin gider masraflarını arttırmaya devam ediyor.Araç sahibi olan birey için bu masraflar kaçınılmaz olurken, yapılacak olan seyahatlerde aracı olmayan kişi, konforu yaşamak ve toplu taşımaya mecbur kalmamak adına araç kiralayabiliyor. Tam da bu  sırada araç kiralamanın da fiyatı cepleri bir hayli zorlarken,  CEPTETEB ve ENUYGUN iş birliği ile, artık araç kiralama konusunda müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor.

CEPTETEB'li olan müşteri bir çok ayrıcalıktan faydalanabiliyor. Kampanya olarak sunulan ve belirlenen tarihler arasında geçerli olan kampanyaları ile dikkat .eken TEB, araç kiralama konusunda En uygun moil uygulamasını kullanana 3.000 TL'ye varan indirim fırsatı sunuyor. Bu kampanya sayesinde, aracı olmayan kişiler de istedikleri yere sorunsuz bir şekilde ulaşabilecek.

zam

TEB ARAÇ KİRALAMA KAMPANYASI

Kampanya kapsamında, kiralamanın süresine göre farklı indirim oranları uygulanıyor. Örneğin, 1-2 gün arası kiralamalarda 200 TL, 3-4 gün arası kiralamalarda 500 TL, 5-6 gün arası kiralamalarda 750 TL, 7-15 gün arası kiralamalarda 1.000 TL, 15-19 gün arası kiralamalarda 2.000 TL ve 20 gün ve üzeri kiralamalarda ise 3.000 TL indirim sağlanıyor.

Dİjitalliğe geçiş dönemi kapsamında bankalar mobil uygulamalarının yaygınlaşması adına bir çok kampanya düzenliyor. Bu kampanyalar müşteriye geri iade olarak destek sağlamakta iken TEB tarafından 3. 000 TL ödeme yapılacağı belirtilmiş bulunuyor. Bu fırsatı değerlendirmek için yapmanız gereken, CEPTETEB Mobil Kampanyalar menüsüne girerek indirim kodunu almak ve ENUYGUN mobil uygulamasında ödeme adımında yer alan "İndirim Kodu Kullan" alanına girmek. Yapacağınız bu işlem ile birlikte geri iade kampanyasınadagil olarak daha uygun araç kiralama işleminizi tamamlayabilirsiniz. Kampanya, 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerli olacak iken yıl sonuna kadar kiralayacağınız araçlarda indirime dahil olabilirsiniz. 

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