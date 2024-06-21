Bankadan emekliye Temmuz kıyağı! 500 TL iadeye ek 400 TL fatura desteği

Bankalar ay ay düzenledikleri kampanyaları ile birlikte dikkat çekemeye devam ediyor. Özellikle de kampanyalar arasında yer alan geri iade fırsatları alışverişin daha indirimli sağlanmasını sağlayabileceği gibi diğer taraftan da bedava alışveriş yapma imkanı sağlayabiliyor. Yaz mevsimine girilmesi ile birlikte artan ihtiyaçlara istinaden Haziran ayı kampanyaları bir başka takip ederken, emekli maaş zammı öncesinde oldukça dikkat çeken kampanya da 1500 TL+ 500 TL ek ödeme imkanı sağlanıyor. Hemen hemen her emekli müşterinin yararlanması gereken bir dizi ayrıcalık içeren kampanyayı sunan Garanti Bankası ay sonuna kadar devam edecek kampanya kapsamında 2000 TL ye varan iade fırsatı sunuyor.

Garanti BBVA, emekli müşterileri için özel avantajlar sunmaya devam ediyor. Son zamanlarda emekli maaşlarının hayat koşulları gereği yetmemekte. Bu kapsamda emekli kendisine sağlanan ayrıcalıkları özellikle de bankaların sunduğu avantajlı programları yakından takip etmekte.





GARANTİ BBVA EMEKLİ KAMPANYASI

Banka tarafından emekliye bir dizi ayrıcalık sunulmuş bulunuyor. Emekli ve maaş müşterileri, Bonus Kart başvurusu yaparak 1.500 TL ve üzeri harcama yaptıklarında 500 TL bonus kazanma şansına sahip iken, 1500 TL ve üzeri alışverişin bu sayede 500 TL indirimli yapılması sağlanıyor. Banka tarafından yapılan açıklamada Bonuslar 1-4 Ağustos tarihleri arasında yüklenecek ve 5 Ağustos - 5 Eylül arasında kullanılabilecek. Kullanılmayan bonuslar ise 6 Eylül'de geri alınacağı belirtilmiş bulunuyor.





Maaşını taşıyan emekliye yatırımı olması durumunda özel mevduat faiz oranları da sunulurken, Kıyıda köşede bin lirası bile olan emekliye sağlanan bu avantajlı kampanya da ay sonuna kadar devam edileceği belirtilmiş bulunmakta.

EMEKLİYE KREDİ FIRSATI

Maaşını Denizbank’a taşıyan emekli düşük faizli kredi kampanyasından da faydalanabilecek iken öte yandan fatura talimatına da ek ödeme yapılmakta. Bu kapsamda fatura talimatı veren emekli 400 TL’ye varan fatura desteğinden faydalanmakta.