Bankadan geri ödeme fırtınası: Adım adım 7500 TL alacaksınız

Kamu bankaları arasında özellikle de son zamanlarda düzenlediği kampanyaları ile bir adım önde olmayı başaran Ziraat Bankası 2024 yılında da gerek müşterisine gerekse de yeni müşteri olacak olan bireye bir çok imkan sağlıyor. Kredi kampanyalarının yanı sıra dikkat çeken bir ödeme de geri ödeme olarak bilinirken, alışveriş yapmadan önce sadece tek SMS ile kampanyalara dahil olan müşteri belirlenen tutarda geri ödeme imkanı kazanabiliyor. Ziraat Bankası Mart ayı kampanyaları açıklanmaya devam ediyor.

ZİRAAT BANKASI 7500 TL KAMPANYASI

Ziraat Bankası tarafından Mart ayında başlatılan ve ay sonuna kadar devam edecek olan yeni kampanya kapsamında müşteriye 7500 TL'ye kadar geri ödeme imkanı sağlanacak. Ziraat Bankası müşterisini yakından ilgilendiren gelişmelerde Coral Travel de yapılacak olan alışverişe geri ödeme imkanı sağlanacağı açıklanmış bulunuyor. 1 Mart 31 Mart arası geçerli olan kampanya detaylarında 2.500 TL, 5000 TL ve 7.500 TL Bank kartlara kazanma imkanı sunulacak.





25 bin TL ve 100.000 TL üzeri peşin ya da taksitle alışverişlere; kampanya dahil olması durumunda 7500 TL'ye kadar bankkart lira ödemesi yapılacak. Harcama yapmadan önce kampanya katılım sağlanması gerekirken, bankkart mobil uygulaması, bankkart web sitesi ve kısa mesaj aracılığı ile kampanyaya katılım sağlanabiliyor. Bankkart mobil uygulamasından kampanyalarım sayfasına giderek ya da Bankkart.com.tr üzerinden de aynı işlemi sağlayarak katılım gerçekleştirebilir, alışverişinizi yapmanız akabinde geri ödemenizi alabilirsiniz. Öte yandan Ziraat Bankası'na kayıtlı cep telefonu üzerinden büyük harflerle CORAL yazarak 47 57'ye SMS göndererek de kampanyaya dahil olunabilmektedir.

Asıl kart sahibi tarafından kampanya katılma imkanı tanınırken, ay sonunda bitecek olan kampanyadan kazanılan BankKART liraların 8 Nisan tarihinde kartlara yükleneceği ve 8 Mayıs tarihine kadar da harcanabileceği açıklanmış bulunuyor.