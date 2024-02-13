Bankadan kredi çekmek isteyenleri şoke eden taksit tablosu! 5 bankadan şaşırtan hamle

Bankadan herkesi şaşırtan kredi adımı atıldı! Ödeme tablosu müşterileri şaşırttı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ŞAŞIRTAN KREDİ HAMLESİ

Son dönemlerde ekonomik zorluklar günden güne artarken nakit ihtiyacı olan müşteriler bankaların kredi kampanyalarını yakından araştırıyor. İş Bankası tarafından yapılan son duyuruya göre müşterilerine özel 200 bin TL'ye varan ihtiyaç kredisi ödemesi yapılacak. Bankanın başlattığı ihtiyaç kredisi kampanyasıyla acil nakit sıkıntısı çeken müşterilerin ihtiyaçlarının giderilmesi planlanıyor. Bankanın başlattığı kredi kampanyası kapsamında yüzde 3.71 oranında faiz oranı uygulanacak.





Faiz oranları giderek yükselirken İş Bankası tarafından başlatılan kredi kampanyasının düşük faiz oranları da dikkatleri çekmeyi başardı. Bankalar BDDK tarafından belirlenen vade sürelerine uygun uygulama yapıyor. 50 bin TL'ye varan krediler için 36 aya kadar vade, 50 bin TL ve 100 bin TL aralığındaki krediler için 24 aya kadar vade, 100 bin TL ve üstü krediler için 12 aya kadar vade seçenekleri sunuluyor. Vade süreleri değiştirilemiyor. İş Bankası ihtiyaç kredisi çekecek müşterilerin başvuru süreçlerini de kolaylaştırıyor. Bankanın dijital kanalları aracılığıyla başvurular kolaylıkla yapılabiliyor. Aynı zamanda başvurularınızı ATM ve şubeler üstünden de yapabilirsiniz. İş Bankası aylık yüzde 3.71 faiz oranlı, 12 ay vadeli 200 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksit tutarı 22 bin 340 TL olarak belirleniyor. Kredinin toplam geri ödeme tutarı ise 268 bin 80 TL'ye yükseliyor.