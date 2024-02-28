Bankadan yeni çıktı! İşte içleri ısıtan promosyon revizesi! 34.000 TL trink ödenecek

Bankalar tarafından ay ay güncellenen emekli promosyonlarının yanı sıra çalışanlar için de çalıştıkları sektör tarafından varılan mutabakat sonrasında promosyon anlaşması imzalanıyor. Banka tarafından belirlenen süre boyunca maaş alma taahhüdü imzalayan çalışan ya da emekli bankadan ödül olarak promosyon ödemesi alıyor. Son zamanların en zamlı ğromosyon ödemesinden faydalana sektör MEM'ler olurken, özellkle de son varılan mutabakat rekor ödeme olarak kayıtlara geçmiş bulunuyor.

BANKA PROMOSYONLARI GÜNCELLENİYOR

2017 senesinden beri bankalar tarafından promosyon güncellemeri sunulmaya devam ediyor. Yeri boşalan maaşlar için düzenlenen ihalelerde rekabet gün gün artıyor. Özellikle de kalabalık sektörler için bankalar yüksek fiyat vermek adına harekete geçerken, kişi başında kazandıkları kazançlardan böylece bir kısmını personele vermiş oluyor.





MEM promosyonlarında kazanan olmak adına harekete geçen bankalar, son olarak Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü promosyon ihalesinde bir araya gelmiş bulunuyor. Düzenlenen ihalede özellikle de son zamanlarda MEM ihaleleirnde kazanan olmakla adını duyuran İş Bankası verdiği tutar ile tekrar kazanan olarak açıklanmış bulunuyor.

MEM PROMOSYONUNUN ŞAHI GELDİ

Kurumlar bankalara maaş ödemelerini bir kaç gün önceden veriyor. Bu birkaç gün de bankalar için parayı değerlemndirme ve işleme konusunda kazanç sağlıyor. Her sene personelden milyarlarca lira kazanılabiliyor. Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir çok bankanın dahil olduğu ihale sürecinde kazanan Türkiye İş Bankası olarak açıklanırken, bu rakam ülke genelinde rekor ödeme olarakm kayıtlara geçmiş bulunuyor.