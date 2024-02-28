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Bankalar 50 bin TL'si olanı paraya boğuyor! Bu miktar her ay takır takır ödenecek

Vadeli mevduat hesapları, tasarrufları yönetmek için halk tarafından tercih edilmektedir ve düşük risk ile birlikte güvenilir geri ödeme avantajlarıyla karakterize edilmektedir. Şubat ayında bankaların açıkladığı sabit mevduat faiz oranları rekabet durumunu yansıtması nedeniyle dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 28.02.2024 12:38
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 12:38
Bankalar 50 bin TL'si olanı paraya boğuyor! Bu miktar her ay takır takır ödenecek

ING, Alternatif Bank, Anadolubank ve Fibabank gibi bankaların özellikle 32 gün vadeli mevduat faizlerinde yüzde 45 ila yüzde 47 faiz oranlarını sunarak yatırımcılara net getiri sağladığı görüldü. Örneğin 50.000 TL için ING'nin net kârı 1.873,97 TL iken Alternatif Bank ile Anadolubank'ın vade sonu tutarıyla net kârı aynı.

Tasarrufu büyük olan yatırımcılara yönelik 92 gün vadeli mevduat faizi de önemli bir kriter şeklinde karşımıza çıkmakta. Örneğin Alternatif Bank 50.000 TL üzerinden %32 faizle 3.831,23 TL net kâr sunarken, Odea %47 faizle 5.627,12 TL net kâr sunuyor.

Bankalar 50 bin TL'si olanı paraya boğuyor

Bu faiz oranları yatırımcılar için banka tercihinde önemli bir faktör olsa da bireysel yatırım kararı vermeden önce detaylı bir değerlendirme yapılması ve uzman görüşü alınması önemlidir. Yatırımcılar tasarruflarından en iyi şekilde yararlanmak için faiz oranlarını dikkatle araştırmaya devam ediyor.

Not: Bu yatırım tavsiyesi değildir.

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