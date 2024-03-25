Bankalar genç yaşlı ayırmıyor! Bu şartı sağlayan herkese 5000 TL destek müjdesi verildi

Bankacılık sektörünün gündeminde heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Bankalar, vatandaşları cezbetmek için çeşitli kampanyalar düzenlerken maaş müşterilerine yönelik yeni bir sürpriz duyuruyla dikkatleri üzerine çekti. Artık banka hesaplarında yer alan maaşlara ek olarak 5 bin Türk Lirası ödeme yapılacağı müjdesi, milyonlarca kişinin dikkatini çekti.

Bankaların maaş müşterilerine yönelik promosyon kampanyaları her zaman ilgi odağı olmuştur. Ancak bu seferki duyuru özellikle emekliler arasında büyük merak uyandırdı. Denizbank'ın yapmış olduğu açıklamaya göre, emekliler de artık bu ek ödemelerden yararlanabilecekler.

Vatandaşlar bankaların sunduğu fırsatları yakından takip etmeye başladılar. Maaş müşterileri için sunulan bu ek ödeme imkanı, finansal durumlarına destek olabilecek ve birçok kişi için önemli bir avantaj sağlayabilecek nitelikte. Özellikle emeklilerin, maaşlarının yanı sıra ek ödemelerle ilgili detayları öğrenmek için heyecanla bekledikleri biliniyor.

İŞTE EMEKLİLER İÇİN KAÇIRILMAYACAK FIRSAT!





Emeklilere yönelik heyecan verici bir promosyon kampanyası başlıyor! Denizbank, emeklilere sağlayacağı avantajlarla dikkat çekiyor. Banka, resmi internet sitesinde yaptığı duyuruda emeklilere 5.000 Türk Lirası'na kadar nakit promosyon fırsatı sunduğunu açıkladı.

Denizbank’ın bu kampanyasından yararlanmak isteyen emeklilerin, maaşlarını Denizbank'a taşımaları gerekiyor. Böylelikle emekliler, hem promosyon hem de özel ayrıcalıklardan faydalanma imkanı elde edecekler. Kampanya kapsamında belirlenen promosyon tutarları şu şekilde sıralanıyor:

0 – 3.499 Türk Lirası Arası Maaş Alanlar: 3.000 Türk Lirası

3.500 Türk Lirası – 7.499 Türk Lirası Arası Maaş Alanlar: 3.500 Türk Lirası

7.500 Türk Lirası – 9.999 Türk Lirası Arası Maaş Alanlar: 4.500 Türk Lirası

10.000 Türk Lirası ve Üzeri Maaş Alanlar: 5.000 Türk Lirası

Promosyon ödemesinden yararlanmak isteyen emeklilerin, maaşlarını Denizbank'a taşımaları ve 3 yıl süreyle bu bankadan maaş almaya devam etmeleri gerekiyor. Bu süre boyunca maaşlarını Denizbank'tan almayı taahhüt eden emeklilere, belirtilen promosyon tutarları otomatik olarak hesaplarına yatırılacak.

Emekli vatandaşların promosyon fırsatından yararlanabilmeleri için ise SSK veya Bağ-Kur’dan emekli olanların e-Devlet/SGK Müdürlüklerine, Emekli Sandığı'ndan emekli olanların çalıştıkları kuruma veya Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına başvurarak banka tercihini Denizbank olarak belirtmeleri gerekiyor.