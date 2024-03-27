Bankalar kredi vanasını açtı! 50.000 TL'ye flaş faiz oranı: Bu akşam değiştirildi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz artışı kararlarıyla birlikte bankaların kredi faiz oranlarında artış bekleniyor. Bugün Merkez Bankası'ndan gelen yeni faiz artışı kararı, ihtiyaç kredisi faiz oranlarında yükseliş beklentisini güçlendiriyor. Ancak, bu artış öncesinde son bir kampanya duyuruldu.

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için önemli bir fırsat sunan Ziraat Bankası ve 3 özel banka, düşük faizli ihtiyaç kredisi imkanı sağlıyor. 50 bin Türk Lirası'na kadar nakit ihtiyacı olanlar için bu kampanya, kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak öne çıkıyor. Kampanyaya katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 31 Mart 2024 olarak belirlendi. Ancak, sonrasında faiz oranlarının yeniden güncelleneceği göz önüne alındığında, kampanyaya katılmak istemeyenlerin bu fırsatı kaçırmamaları önem taşıyor. Bu benzersiz fırsatın bir daha geri gelmeyeceği vurgulanıyor.

İŞTE İHTİYAÇ KREDİSİNDE DÜŞÜK FAİZ VEREN O BANKALAR

Ziraat Bankası, ING Bank, Garanti BBVA ve QNB Finansbank, Mart 2024 itibariyle düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyalarını duyurdu. Bu kampanyalar, acil nakit ihtiyacı olan bireyler için önemli bir fırsat sunuyor.

Ziraat Bankası'nın kampanyası kapsamında, müşterilere 50.000 Türk Lirası'na kadar düşük faizli ihtiyaç kredisi imkanı sağlanıyor. 36 ay vadeli olarak sunulan kredi için faiz oranı %4.94 olarak belirlenirken, aylık taksit miktarı ise 3593,26 Türk Lirası olup, geri ödemelerde 3 ay ödeme erteleme imkanı sunuluyor.

ING Bank, Garanti BBVA ve QNB Finansbank da düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyalarıyla dikkat çekiyor. ING Bank'tan 50.000 Türk Lirası'na kadar 36 ay vadeli kredi kullanmak isteyen müşteriler, %4.19 faiz oranıyla ve 3197 Türk Lirası aylık taksit miktarıyla faydalanabiliyorlar. Garanti BBVA'nın kampanyası kapsamında, 50.000 Türk Lirası'na kadar ihtiyaç kredisi için uygulanan faiz oranı %4.68 olup, aylık taksit miktarı 3.454 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. QNB Finansbank ise %4.29 faiz oranıyla ve 3249 Türk Lirası aylık taksit miktarıyla 50.000 Türk Lirası'na kadar ihtiyaç kredisi sunmaktadır.

Bu kampanyalar, müşterilere düşük faizli ihtiyaç kredisi fırsatı sunarken, acil nakit ihtiyacı olan bireyler için önemli bir destek sağlamaktadır. Ancak, kampanya koşullarını dikkatlice incelemek ve kredi kullanmadan önce detaylı bir değerlendirme yapmak önemlidir.