Bankalar parası olana memur maaşı veriyor! Ayda 30 bin TL trink hesaba yatıyor

Son güncel rakamlara bakıldığında 650.000 TL'nin vadeli mevduat faizine yatırılması durumunda gelir elde edilirken hesaplara yatırılmaya başlandı. 31 Mart tarihinde güncel vadeli mevduat faiz oranları %5,6 seviyelerine gelirken yapılan birikimler üzerine TL cinsi vadeli mevduat faizine ödemeler yatırılırken vatandaşlar bankalardan gelen güncel faiz oranlarını araştırmaya başladı.



MEVDUAT FAİZ HESAPLAMA

650.000 TL'ye Yüzde 56 Mevduat Faizi Verilirse Net Getiri: 30.233,88 TL

650.000 TL'ye Yüzde 55 Mevduat Faizi Verilirse Net Getiri: 29.693,99 TL

650.000 TL'ye Yüzde 54 Mevduat Faizi Verilirse Net Getiri: 29.154,1 TL

650.000 TL'ye Yüzde 53 Mevduat Faizi Verilirse Net Getiri: 28.614,21 TL

650.000 TL'ye Yüzde 52 Mevduat Faizi Verilirse Net Getiri: 28.074,32 TL

650.000 TL'ye Yüzde 50 Mevduat Faizi Verilirse Net Getiri: 26.994,54 TL

650.000 TL'ye Yüzde 49,50 Mevduat Faizi Verilirse Net Getiri: 26.724,59 TL

650.000 TL'ye Yüzde 45 Mevduat Faizi Verilirse Net Getiri: 24.295,08 TL



2024 VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANI

650 bin TL parası olanlar vadeli mevduat faizine parasını yatırdığında aylık olarak 30.233,88 TL’ye kadar getiri elde etmesi mümkündür. Fakat, bankaların güncel faiz oranları sürekli değiştiğinden, bu getirilerde değişiklik yapılmaktadır.

