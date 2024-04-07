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Bankalar parası olana memur maaşı veriyor! Ayda 30 bin TL trink hesaba yatıyor

Bankalar üzerinde açıklamalar gelirken parası olana memur maaşı verilirken ayda 30 bin TL hesabıızda yer alacak. Ciddi kazanç elde etme şansı verilirken 650 bin TL'nin 32 günlük getiri şaşırttı.

Yayın Tarihi: 07.04.2024 00:11
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 00:11
Bankalar parası olana memur maaşı veriyor! Ayda 30 bin TL trink hesaba yatıyor

Son güncel rakamlara bakıldığında 650.000 TL'nin vadeli mevduat faizine yatırılması durumunda gelir elde edilirken hesaplara yatırılmaya başlandı. 31 Mart tarihinde güncel vadeli mevduat faiz oranları %5,6 seviyelerine gelirken yapılan birikimler üzerine TL cinsi vadeli mevduat faizine ödemeler yatırılırken vatandaşlar bankalardan gelen güncel faiz oranlarını araştırmaya başladı.

MEVDUAT FAİZ HESAPLAMA
650.000 TL'ye Yüzde 56 Mevduat Faizi Verilirse Net Getiri: 30.233,88 TL
650.000 TL'ye Yüzde 55 Mevduat Faizi Verilirse Net Getiri: 29.693,99 TL
650.000 TL'ye Yüzde 54 Mevduat Faizi Verilirse Net Getiri: 29.154,1 TL
650.000 TL'ye Yüzde 53 Mevduat Faizi Verilirse Net Getiri: 28.614,21 TL
650.000 TL'ye Yüzde 52 Mevduat Faizi Verilirse Net Getiri: 28.074,32 TL
650.000 TL'ye Yüzde 50 Mevduat Faizi Verilirse Net Getiri: 26.994,54 TL
650.000 TL'ye Yüzde 49,50 Mevduat Faizi Verilirse Net Getiri: 26.724,59 TL
650.000 TL'ye Yüzde 45 Mevduat Faizi Verilirse Net Getiri: 24.295,08 TL

banka faiz oranları
2024 VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANI
650 bin TL parası olanlar vadeli mevduat faizine parasını yatırdığında aylık olarak 30.233,88 TL’ye kadar getiri elde etmesi mümkündür. Fakat, bankaların güncel faiz oranları sürekli değiştiğinden, bu getirilerde değişiklik yapılmaktadır.

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Bankalar parası olana memur maaşı veriyor! Ayda 30 bin TL trink hesaba yatıyor

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