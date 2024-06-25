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Bankalar size para vermek için yarışıyor! Aylık en az asgari ücret alabilirsiniz

Bankalar nakit akışının devam etmesi adına TCMB tarafından alınan kararların da etkisi ile vatandaşı mevduat hesaplarına çekmekte.

Yayın Tarihi: 25.06.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 12:11
Bankalar size para vermek için yarışıyor! Aylık en az asgari ücret alabilirsiniz

Ülkemizde hali hazırda yaşanmaya devam eden ekonomik kriz, her bireyi farklı olarak etkilemeye devam ediyor. Vatandaşın ekonomik beklentisi yerin dibine girmeye başlamış iken TCMB ve hükümet tarafından bu konu ile alakalı alınan önlemler yavaş yavaş meyvesini vermeye başlıyor. Geçtiğimiz 6 aylık döneme göre enflasyonda düşüş gözlemlense de sıkı politikanın bir süre daha devam etmesi ile birlikte enflasyonist ülke konumundan sıyrılmak hedeflenmektedir. Özellikle de bankacılık sektörünün en çok etkilendiği kriz ile alakalı olarak alınan çeşitli önlemler de bankalara yansımaktadır.

Mevduat hesap faizleri güncellendi

Ekonomi baskılarının etkisi bankaların yeni programlar yapmasını hedeflerken, öte yandan müşteri çekmek adına da düzenlenen kampanyalar ile bu programlar birleştirilebilmektedir. Bankalar nakit akışının devam etmesi adına TCMB tarafından alınan kararların da etkisi ile vatandaşı mevduat hesaplarına çekmekte. 

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Bu kapsamda geçtiğimiz seneden bu yana faiz oranlarında önemli bir artı izlenmiştir. Geçtiğimiz sene başında yüzde 20 civarında seyreden faiz oranları geçtiğimiz ay içerisinde yüzde 50 üzerine kadar çıkmıştır. Son iki aydır politika faizinin sabit tutulması mevduatları etkilese de bankalar tarafından yeni müşteri odaklı bir çok program sunulmaktadır.

Alınan bu kararlar en çok yatırımı olan vatandaşı sevindirirken, yüksek getiri imkanı için cazip fırsatlarda sunmaya devam ediyor.

Bankalar Arasındaki Mevduat Rekabeti

Yaşanan kriz döneminde bankalar bu durumdan etkilenmemek adına yatırımcı çekip, nakit akışının devam etmesini sağlamak amacıyla yüksek oranda faiz imkanı sağlarken, yatırımcı ay ay bankalar tarafından sunulan mevduat faizlerini yakından takip ediyor.

Hal bu iken özellikle de yeni müşteriye özel olarak hazırlanan destekler dikkatleri üzerine çekiyor. Bankalar TCMB kararları ile paralel olarak mevduatlarında güncelleme sunabiliyor. Özellikle de yüksek getiriler 500.000 TL’den başlamkata iken kıyıda köşede bu tutarı olan yüksek getiri sağlayacak bankayı da takip etmektedir.

Akbank Haziran ayı faiz oranını yüzde 48 olarak açıklarken 32 gün sonunda 19.463 TL ödeme garantisi vermekte. Odeabank Yüzde 51 faiz oranı ile getiriyi 20.679 TL’ye çıkartırken, ONPlus yüzde 52 oran ile aylık 21.085 TL kazandırmaktadır. En yüksek oran şu sıralar tekrardan Alternatif banka tarafından sağlanırken yeni müşterilere özel olarak yüzde 54 faiz oranı ile birlikte 21.896 TL kazanç hedeflemektedir.

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