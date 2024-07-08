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İŞKUR kırmızı kodla acil işe alım ilanı yayımladı! Dolgun maaşla 160 TYP personeli alınacak

Acil kodla iş ilanı yayımlandı! İŞKUR, TYP iş birliği ile 160 personelin 9 ay süreyle istihdam edileceğini açıkladı. İlanın tüm detaylarını yayımlayan İŞKUR, başvurular için bugünün son gün olduğunu vurgularken, nasıl başvuru yapılacağını da aktardı. İşte TYP işe alım sürecine dair bilinmesi gereken tüm detaylar...

Yayın Tarihi: 08.07.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 11:36
İŞKUR kırmızı kodla acil işe alım ilanı yayımladı! Dolgun maaşla 160 TYP personeli alınacak

İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) yeni bir ilan daha yayımladı. Toplum Yararına Program (TYP) ile iş birliği yapan İŞKUR, bu kapsamda toplam 160 personel alınacağını duyurdu. Yapılan duyuruyla birlikte bugün başvuruların son günü olduğu anımsatılırken, iş fırsatını kaçırmak istemeyenler için detaylar da tekrar aktarıldı. İŞKUR’un resmi internet sitesinde yayımlanan ilan kapsamında nasıl başvuru yapılabileceğini açıklayan İŞKUR, bugün e-şubeler üzerinden başvuruların kapatılacağını da vurguladı. 

Yeni bir ilan yayımlayan İŞKUR, TYP ile işbirliği kapsamında tüm detayları aktardı. Aktarılan detaylarda başvuru sürecinden de bahseden İŞKUR, kimlerin hangi şartlarla işe başvuru yapabileceğini açıkladı. Dolgun maaşla alımı yapılacak olan personellerin istihdam süresinin uzatıldığını da kaydeden İŞKUR, gerekli kriter ve belgeleri detaylandırdı. İşte İŞKUR’un TYP ile işbirliği kapsamında yayımladığı yeni personel ilanına dair tüm bilinmesi gerekenler… 

işkur

TYP personel alımı yapacak! 

Toplum Yararına Program ile işbirliği yapan İŞKUR, belli kriterleri sağlayan işsizlere geçici süreyle iş vereceğini açıkladı. TYP bünyesinde sağlanacak olan istihdamdan bahseden İŞKUR, bu kapsamda genellikle temizlik hizmetleri ve kamu hizmetlerinde görevlendirme yapacağını aktardı. İşsiz vatandaşların geçici süreyle istihdam edilmesini sağlayacak olan iş ilanında personellerin 6 ay yerine 9 ay süreyle çalışmaya devam edecekleri vurgulandı. 

TYP personel alım şartları nelerdir? 

Personel alım şartlarını da aktaran İŞKUR, TYP’de istihdam edilecek olan personellerin sağlaması gereken kriterleri şöyle açıkladı: 

  • TC vatandaşı olmak 
  • 18 yaşını doldurmuş olmak 
  • İŞKUR kaydı yaptırmış olmak 
  • Sigortalı olmamak 
  • Emekli ya da malullük gibi aylıklar almıyor olmak 
  • Öğrenci olmamak (Açıköğretim hariç)

işkur

TYP personel alım başvuruları nasıl yapılır? 

İŞKUR tarafından yayımlanan ilana göre TYP personel ilanına başvurular, iŞKUR’un e-şube sistemi üzerinden yapılacak. E-şube üzerinden yapılacak olan başvurularda izlenmesi gereken adımlar şöyle oldu: 

  • İŞKUR’un e-şubesine e-Devlet şifresi ile giriş yapmak 
  • TYP ilan arama bölümünden ikamet edilen yer ve pozisyona göre ilanları bulmak 
  • İlan numarasını girerek başvuru kaydı oluşturmak 

TYP hangi pozisyonlarda kaç personel alacak? 

Yayımlanan ilana göre Çankırı ve çevresindeki çeşitli illerde ikamet eden toplam 104 personelin alımı yapılacak. Ayrıca, Bitlis ve Manisa’da da 56 kişi olmak üzere toplam 160 personelin alımı yapılacak. Başvurular için son müracaat günü de 8 Temmuz olacak. 

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İŞKUR kırmızı kodla acil işe alım ilanı yayımladı! Dolgun maaşla 160 TYP personeli alınacak

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