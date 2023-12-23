Sosyal yardım almak için yeni şans! 15 Aralık'ta başladı: Başvurmayan bin pişman olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hane başı 2.125 TL ödeme yapılacağı duyuruldu. Hane içerisinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olma şartına bakılarak 4 milyon hane tespit edildi. Ödemeler Ziraat Bankası üzerinden hesaplara aktarılırken hesabı olmayanlar ise PTT üzerinden ödemelerini temin edebilecek.





E DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU

Tc kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak başvuru yapılırken başvuruda gerekli olan belgeler ise ikametgah belgesi ve gelir belgesi olarak açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimat üzerine Aile Destek Paketi'nin 1 yıl uzatılmasına karar verilirken yardım içerisinde elektrik tüketimi desteği eklendi. Elektrik faturası desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlara ise aylık 100 TL ödeme yapılacağı bilgisi verildi.