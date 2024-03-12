Bankalardan ani karar! Artık her kullanıcı bu ücreti ödeyecek

Kredi kartı kullanan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir gelişme yaşanıyor. Bazı özel bankaların otomatik ödemeler için ücret talep etmeye başlaması, tüketiciler arasında endişe yaratıyor. Ancak bu ücret talebi, daha önce müşterilere bildirilmemiş olması nedeniyle resmi uygulama olarak değerlendirilmiyor.

Son dönemde özel bankaların, tüketicilere yeni ücret ve komisyonlar yüklemeye başladığına dair haberler geliyor. Özellikle kredi kartı kullanıcıları, daha önce komisyonsuz otomatik fatura ödeme talimatı ile satılan kartlar için, birkaç ay sonra ödeme ücreti talep edildiği konusunda şikayetlerini arttırıyor.

Ancak bu tür tüketici aleyhine işleyen uygulamaların, daha önce belirtilmemiş sözleşme şartları kapsamında hükümsüz olduğu belirtiliyor. Ayrıca, bu tür bir ücret talebinin kanuni altyapıya erişebilmesi için bir ay öncesinden tüketicilere yazılı bildirim yapılması ve tüketicinin bu değişikliği kabul etmesi gerekiyor. Aksi durumda tüketici, aldığı kartı ve ödeme talimatlarını bedel ödemeksizin iptal edebiliyor.





Özel bankaların tüketicilere yönelik otomatik ödeme talimatlarında komisyon veya ücret talep etmesi, tüketiciler arasında rahatsızlık yaratıyor. Ancak bankalar, bu komisyonsuz ödeme teklifinin bir promosyon olduğunu ve belirli bir sürenin ardından sonlandığını savunuyor.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, otomatik fatura ödemesi talimatlarında bankaların ücret talebine yönelik şikayetlerin arttığına dikkat çekti. Ağaoğlu, mağdur olan tüketicilerin CİMER üzerinden Merkez Bankası’na şikayet oluşturabilecekleri ve Alo 175 Hattı ile de şikayetlerini iletebileceklerini belirtti.





Avukat Hanife Emine Kara, tüketicilerin kredi kartı aidatı ödememek adına otomatik ödeme talimatı verdiğini, ancak şimdi bu ödemeler için masraflarla karşılaşmalarının değerlendirdi. Kara, sözleşme şartlarının tüketici lehine yorumlanması gerektiğini belirtti ve bu tür durumlarla karşılaşan tüketicilerin hesap dökümlerini alarak Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmalarını önerdi.