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Bankalardan deprem etkisi yaratan karar! 7 banka gemileri yaktı: Az önce duyuruldu

Para piyasalarında son dönemlerin en yoğun günleri yaşanırken, bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarında önemli değişiklikler görüldü. Özellikle dolar, euro ve altın gibi önemli finansal araçlarda rekor seviyelere ulaşan hareketlilik, vatandaşları bankaların faiz oranlarını incelemeye yöneltiyor. Ayrıntılar haberimizde...

Yayın Tarihi: 25.03.2024 19:35
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 19:35
Bankalardan deprem etkisi yaratan karar! 7 banka gemileri yaktı: Az önce duyuruldu

Son dönemdeki hareketli günlerle birlikte para piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarında da değişikliklere neden oldu. Özellikle dolar, euro ve altın gibi önemli göstergelerde yaşanan rekorlar, pek çok kişinin bankaların sunduğu faiz oranlarını yakından takip etmesine neden oldu.

İŞTE BANKA BANKA KREDİ DETAYLARI

deniz

20 Mart 2024 tarihi itibarıyla, birçok bankanın ihtiyaç kredisi faiz oranları şu şekilde:

Denizbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı:

Çekilecek Tutar: 50.000 TL

Vade Süresi: 36 ay

Faiz Oranı: %5,48

Aylık Taksit Bedeli: 3.888 TL

Garanti İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı:

Çekilecek Tutar: 50.000 TL

Vade Süresi: 36 ay

Faiz Oranı: %4,68

Aylık Taksit Bedeli: 3.454 TL

ING İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı:

Çekilecek Tutar: 50.000 TL

Vade Süresi: 36 ay

Faiz Oranı: %4,19

Aylık Taksit Bedeli: 3.197 TL

TEB İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı:

Çekilecek Tutar: 50.000 TL

Vade Süresi: 36 ay

Faiz Oranı: %4,49

Aylık Taksit Bedeli: 3.353 TL

İş Bankası İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı:

Çekilecek Tutar: 50.000 TL

Vade Süresi: 36 ay

Faiz Oranı: %4,60

Aylık Taksit Bedeli: 3.411 TL

Yapı Kredi İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı:

Çekilecek Tutar: 50.000 TL

Vade Süresi: 36 ay

Faiz Oranı: %5,70

Aylık Taksit Bedeli: 4.010,94 TL

QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı:

Çekilecek Tutar: 50.000 TL

Vade Süresi: 36 ay

Faiz Oranı: %4,29

Aylık Taksit Bedeli: 3.249 TL

Akbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı:

Çekilecek Tutar: 50.000 TL

Vade Süresi: 36 ay

Faiz Oranı: %5,35

Aylık Taksit Bedeli: 3.816,69 TL

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı:

Çekilecek Tutar: 49.001 TL

Vade Süresi: 36 ay

Faiz Oranı: %4,94

Aylık Taksit Bedeli: 3.593,26 TL

Bu bankaların faiz oranları, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler için önemli bir referans oluşturuyor. Detaylı bilgi ve başvuru için ilgili bankaların şubeleri ya da resmi web siteleri ziyaret edilebilir.

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