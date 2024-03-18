Bankalardan son dakika faizsiz kredi kararı! Aylık 1.666 TL taksitli kampanyayı kaçıran yandı!

Bankacılık sektörü, müşterilerin dikkatini çekmek ve onların küçük ölçekli finansal gereksinimlerini karşılamak için, çeşitli tutarlarda faizsiz kredi ve taksitli avans seçenekleri sunmaktadır. Bu tür teklifler, tüketicilere ekonomik yükümlülüklerini hafifletme konusunda önemli avantajlar sağlamaktadır.

İnternet üzerinden kolayca banka hesabı açarak ya da kredi kartı başvurusu yaparak, bireyler finansal ihtiyaçlarını faizsiz ve taksitli bir biçimde karşılama şansına sahip olabilirler. Bankanın müşterisi haline geldikten sonra, kredi ya da nakit avans için online olarak başvurabilir ve onaylanması halinde, talep edilen miktar doğrudan hesaba aktarılır. Böylece, acil ihtiyaçlarınızı gidermek ya da istediğiniz bir ürünü satın almak için kullanabilirsiniz.

Bankalar, müşterilerinin kredi puanlarını dikkate alarak, belirlenen limitler çerçevesinde kredi veya nakit avans olanağı sağlamaktadır. Bu süreçte, kredi puanı yüksek olan müşterilere daha avantajlı koşullar sunulurken, kredi puanı düşük olanlar için ise belirli kısıtlamalar uygulanabilmektedir.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, yeni hesap açan müşteriler için 30.000 TL’lik faizsiz kredi ve taksitli nakit avans fırsatları sağlıyor. Örneğin, 10.000 TL’lik bir kredi için, 6 ay vade ile aylık (\frac{10.000}{6}) TL ödeme planı sunuluyor ve hiçbir tahsis ücreti alınmıyor. Ayrıca, 20.000 TL’ye kadar olan nakit avanslar için de 3 aylık faizsiz geri ödeme seçeneği mevcut.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, yeni müşterilere 10.000 TL’ye kadar yüzde 0 faizli kredi seçenekleri sunuyor. Bu kredi için 6 aylık vade seçeneğiyle aylık (\frac{10.000}{6}) TL taksit imkanı bulunuyor.





TÜRKİYE İŞ BANKASI

Türkiye İş Bankası ise, İşCep uygulaması üzerinden banka müşterisi olanlara 30.000 TL’ye kadar faizsiz nakit avans olanağı tanıyor. Fakat, 2-3 aylık vadeler dışında farklı vade seçenekleri ve 30.000 TL üzeri tutarlar için standart faiz oranları geçerli olacaktır.

AKBANK

Akbank, mobil uygulama üzerinden yeni katılan müşterilere, 30.000 TL’lik kredi limitine kadar faizsiz finansman fırsatı tanımaktadır. Bu teklif kapsamında, 10.000 TL’lik kredi için altı aylık bir geri ödeme planı sunulmakta ve aylık ödeme miktarı 1.666,67 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca, bu kredinin tahsis ücreti 57,5 TL’dir. Bunun yanı sıra, Akbank 20.000 TL’ye varan taksitli avans seçeneklerini de yüzde 0 faiz oranıyla sunmaktadır, bu avans için 2 ila 3 ay arasında değişen vade seçenekleri mevcuttur.

DENİZBANK

Denizbank, yeni müşterilerine 20.000 TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı sağlamaktadır. Bu kredi için altı aylık vade ve aylık 3.333,33 TL taksit ödemesi öngörülmüştür. Kredi tahsis ücreti ise 100 TL olarak belirlenmiştir. Ek olarak, Denizbank 10.000 TL’ye kadar taksitli nakit avans kampanyalarını da faizsiz olarak sunmaktadır.

TEB

CEPTETEB, yeni müşterilerine mobil başvurular için yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuyor. 20.000 TL kredi için altı aylık vade süresi bulunmakta ve aylık taksit miktarı 3.334 TL olarak hesaplanmıştır. Kredi tahsis ücreti 115 TL’dir ve bu kampanyadan yararlanabilmek için sigortalı olmak ve Findeks kredi notunun 1879 veya daha yüksek olması gerekmektedir.

ALBARAKA

Albaraka, yeni müşterilere 15.000 TL’ye kadar vade farkı olmaksızın cazip bir finansman teklifi sunar. Bu finansman için altı aylık bir vade süresi ve yüzde 0 faiz oranı uygulanmaktadır.

ON DİJİTAL

ON Dijital ise, yeni müşterilere 10.000 TL’lik ihtiyaç kredisi için yüzde 0 başlangıç faiz oranıyla kredi imkanı sağlamaktadır. Bu kredi için altı aylık vade süresi ve aylık 1.666,67 TL taksit ödemesi belirlenmiş olup, tahsis ücreti alınmamaktadır.