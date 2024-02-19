Bankaları tir tir titreten hamle! TEB promosyonu 30.000 TL ile atağa geçti

Vatandaşın cebine ek nakit olarak giren promosyon ödemeleri çalışan ya da emekli fark etmeksizin hak sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor. Belirli şartları taşıyan her birey gerek kurumu ile anlaşması kapsamında gerekse de kendi tercihi ile promosyon ödemelerinden faydalanabiliyor. Emekli için promosyon kendi tercihine göre şekilleniyor. Gerek kampanya gerekse de tutar bu kapsamda belirleyici oluyor. Emekli promosyonları en son Ocak zammı sonrasında artış eğilimine geçerken, kampanyalar ile birlikte 15 bin liraya varan ödeme yapılabiliyor. Bu artışa en büyük faktörün ise emekli maaşına yapılan yüzde 49,25'lik zammın etkisi olduğu tahmin ediliyor.

EMEKLİ PROMOSYONLARI ARTACAK MI?

Emekli maaşlarına yapılan zam sonrasında promosyonlarda şuan belirsizlik ve tutarsızlık devam ediyor. Öyle ki en düşük emekli maaşı 10.000 TL olması sonrasında emekli promosyonlarında maaş aralıkları da eşitlenmiş gibi duruyor. Hal bu iken SGK ile bankalar arasında mutabakatlar imzalanacağı ve emekli promosyonlarında tekrardan tutar belirleme çalışmalarının başlayacağı ve bu sayede de emekli promosyonlarında artış olacağı tahmin ediliyor. Bu düzenleme haricinde bankaların promosyon kampanyaları da resmi internet sitelerinden araştırılıyor.





ÇALIŞANLARA DA PROMOSYON ÖDEMELERİ VAR

Emekli bireyin hak sahibi olduğu promosyonlar, çalışan için de belli koşullarda hak sahibi olunmasını sağlıyor. Çalışana sağlanan promosyonlarda anlaşma yapılacak olan banka, çalışılan işyeri kurum ya da kuruluş tarafından belirleniyor. İhaleler ile en yüksek teklifi veren banka, kazanan oluyor. Be belirlenen tutarı ödeyerek, maaş müşterisi sayısını arttırıyor.





TEB PROMOSYONU

TEB'de çalışan promosyonları için bir çok ihaleye dahil oluyor. 2024 yılında maaşlarda yaşanan kallavi artış akabinde bankalar da maaş müşteri sayısının arttırmak adına promosyon tutarlarını arttırıyor. Düzenlenen ihalelerde en fazla ödeme yapabilmek adına harekete geçen bankalar da artan ivme promosyon tutarları devam ediyor.





ŞANLIURFA BELEDİYE PROMOSYONU

Geçtiğimiz günlerde adeta ayaklanmaları ile gündeme çıkan Şanlıurfa Belediyesi çalışanlarına müjdeli haber verildi. Belediye, maaş ödemesi yapacak olan bankayı seçmek adına düzenlediği ihalede en sona kalan 2 banka arasından tercihini yapmış bulunuyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen maaş ihalesi sonucunda 30.000 TL ödeme personel yapılacak iken anlaşmaya varılan bankanın da TEB olduğu açıklandı. Yapı Kredi Bankası da ihalede yer alırken, 26.500 TL tutarı açıklamıştı.